ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIK TEKLİF (ARTIRMA ) USULÜ İLE İHALE İLANI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılacak olan Şehrimizin muhtelif yerlerinde (Belediyemizin belirleyeceği şehrin muhtelif yerleri, ilçeler dahil) 163 adet Bilboard (2m x 3,5m ebatlarında ) , 92 adet CLP(1.185 x1.750m ebatlarında), 170 adet Durak, 11 adet Megalight, 3 adet Kuleboard ( 12m x 6m ebatlarında) yapım ve kira işi ihalesi 22.07.2025 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhalesi yapılacak olan reklam materyallerine ait tahmin edilen (muhammen) ve geçici teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

SIRA NO İHALESİ YAPILACAK OLAN REKLAM MATERYALLERİNİN KONUM VE MİKTARLARI MUHAMMEN KİRA BEDELİ TL/3 YIL GEÇİCİ TEMİNAT %3 ŞARTNAME BEDELİ (TL) 1 Erzurum ili sınırları dahilinde Belediyemizce tespit edilecek noktalara 163 adet Bilboard, 92 adet CLP, 170 adet Durak, 11 adet Megalight, 3 adet Kuleboard 25.000.000,00 TL 750.000,00 TL 30.000,00 TL

İHALEYE KATILACAK OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1) Kanuni İkametgah Belgesi

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

37 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi

4) Tüzel Kişi olması halinde faaliyet ve yetki belgesi

5) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli İmza sirküleri

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi

7) Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından temin edilecek ( Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi

8) Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen bedelin en az %3’ ü kadar geçici teminat alındı Makbuzu veya limit dahili süresi teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

9) Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri her ortak tarafından ayrı sunulacaktır.

10) Şartname bedeli ücreti mukabilinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

12) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

13) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14) Atölyeleri Erzurum il sınırları içerisinde yer alması

15) ISO 9001:2025 (TÜRKAK ONAYLI), ISO 14001:2015 (TÜRKAK ONAYLI),ISO45001:2018 Sertifikalarının olması

İhaleye katılacak olan isteklilerde aranan şartlara uygun olarak hazırlanmış belgelerin dosya halinde en geç 22.07.2025 tarihinde Saat 13.50’ ye kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilir. İLAN OLUNUR