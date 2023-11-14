Yayınlanma: 14 Kasım 2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

VKN T.C. Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 5410264843 61267255824 SALİH KAZANCI FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL 201701201712 0010 1047 2023100266Jl70000002 2023100214JlK0000051 67,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 67,20 TL 5410264843 61267255824 SALİH KAZANCI FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL 201701201712 0010 1048 2023100266Jl70000002 2023100214JlK0000051 78,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 78,50 TL 5410264843 61267255824 SALİH KAZANCI FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023100266Jl70000002 2023100214JlK0000051 1.381.765,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.381.765,70 TL 8830237079 28972857132 VEHAP UCA HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201501201512 0001 0001 2018111366JlA0000046 2018110914JlN0000045 403.844,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 403.844,06 TL 8830237079 28972857132 VEHAP UCA HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201501201512 0001 3080 2018111366JlA0000046 2018110914JlN0000045 0,00 TL 0,00 TL 1.211.532,18 TL 0,00 TL 8830237079 28972857132 VEHAP UCA HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201501201512 0001 1084 2018111366JlA0000046 2018110914JlN0000045 152.653,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 152.653,05 TL

Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

