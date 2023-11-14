ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
VKN
T.C. Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
5410264843
61267255824
SALİH KAZANCI
FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL
201701201712
0010
1047
2023100266Jl70000002
2023100214JlK0000051
67,20 TL
0,00 TL
0,00 TL
67,20 TL
5410264843
61267255824
SALİH KAZANCI
FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL
201701201712
0010
1048
2023100266Jl70000002
2023100214JlK0000051
78,50 TL
0,00 TL
0,00 TL
78,50 TL
5410264843
61267255824
SALİH KAZANCI
FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL
201701201712
0010
0010
2023100266Jl70000002
2023100214JlK0000051
1.381.765,70 TL
0,00 TL
0,00 TL
1.381.765,70 TL
8830237079
28972857132
VEHAP UCA
HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
201501201512
0001
0001
2018111366JlA0000046
2018110914JlN0000045
403.844,06 TL
0,00 TL
0,00 TL
403.844,06 TL
8830237079
28972857132
VEHAP UCA
HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
201501201512
0001
3080
2018111366JlA0000046
2018110914JlN0000045
0,00 TL
0,00 TL
1.211.532,18 TL
0,00 TL
8830237079
28972857132
VEHAP UCA
HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
201501201512
0001
1084
2018111366JlA0000046
2018110914JlN0000045
152.653,05 TL
0,00 TL
0,00 TL
152.653,05 TL
Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.