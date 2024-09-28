Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ/SAATİ Esenyurt İlçesi Osmangazi Mahallesi, 2656. Sokak adresinde bulunan, 544 ada 1 parsel kuzeyinde kalan toplam 1.024,75 m2’lik tescil harici alanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.080.000,00 TL+KDV AYLIK 30.000,00 TL + KDV 32.400,00 TL 09/10/2024 10:00 Esenyurt İlçesi, Akevler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:84-90D adresinde bulunan, 144 ada 6 parselde kalan 200 m2 lik alanın (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.440.000,00 TL + KDV AYLIK 40.000,00 TL +KDV 43.200,00 TL 09/10/2024 10:15 Esenyurt İlçesi, Akevler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi adresinde bulunan, 144 ada 6 parselde kalan 200 m2 lik alanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.440.000,00 TL + KDV AYLIK 40.000,00 TL +KDV 43.200,00 TL 09/10/2024 10:30 Esenyurt İlçesi Aşık Veysel Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi No:1 adresinde bulunan, kısmen 432 ada 1 parselde kalan ve kısmen tescil harici alanda kalan 156,60 m2’lik yapının (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.440.000,00 TL + KDV AYLIK 40.000,00 TL +KDV 43.200,00 TL 09/10/2024 10:45 Esenyurt İlçesi Aşık Veysel Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No:1/A adresinde bulunan, 143 ada 1 Parsel doğusunda kalan 60 m2’lik yapının (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 720.000,00 TL + KDV AYLIK 20.000,00 TL + KDV 21.600,00 TL 09/10/2024 11:00 Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi, 1584. Sokak 1568. Sokak kesişimi adresinde bulunan, 0 ada 8286 parsel batısında kalan 5.470,59 m2’lik tescil harici alanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 5.940.000,00 TL + KDV AYLIK 165.000,00 TL + KDV 178.200,00 TL 09/10/2024 11:15 Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi, 1584. Sokak adresinde bulunan, 573 ada 1 parsel kuzeydoğusunda kalan 7.156,85 m2’lik tescil harici alanın (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 7.740.000,00 TL+KDV AYLIK 215.000,00 TL + KDV 232.200,00 TL 09/10/2024 11:30 Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi, 3137. Sokak No:3 adresinde bulunan, 277 ada park parselde kalan 2.930,31 m2’lik tescil harici alanın (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 3.240.000,00 TL+KDV AYLIK 90.000,00 TL + KDV 97.200,00 TL 09/10/2024 11:45 Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi, 3030. Sokak adresinde bulunan, 183 ada 17 parsel doğusunda kalan 897,80 m2’lik tescil harici alanın (işgalli) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi TOPLAM 1.080.000,00 TL+KDV AYLIK 30.000,00 TL + KDV 32.400,00 TL 09/10/2024 12:00

1- Yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 5. Katındaki Toplantı Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler:

-Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)

-Kanuni İkametgâh Belgesi

-Geçici Teminat Makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

-Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)

İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiler:

-Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

-Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen evrakları ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

2. Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

3. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayana veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

4. İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında satın alınabilinir.

5. Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İsteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.



