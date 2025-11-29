ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİGAT
Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 1985. Sokak No:3 Esenyurt / İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.
Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.
Unvan
İcra Dosya Numarası
Sicil
Tür
Dönem
İcra tarihi Borç
FESİH KOTAN(T.C.: 170*****38
2018/19246
09 1474509 034 26
PRIM
2015/12 ila 2018/1 arası
₺97.798,11
HAMZA GÜNGÖR(T.C.: 110*****34
2017/22250
09 1475671 034 26
PRIM
2015/12 ila 2017/8 arası
₺43.348,82
HASAN İLBEYLİ(T.C.: 560*****14
2019/180020
09 1474631 034 26
PRIM
2015/12 ila 2017/11 arası
₺25.169,48
KASIM ÇAĞLARLAR(T.C.: 318*****20
2017/12013
09 1473393 034 26
PRIM
2015/11 ila 2016/1 arası
₺30.929,70
AYCAN KILINÇ(T.C.: 423*****20
2019/13504
09 1471751 034 26
PRIM
2015/11 ila 2018/3 arası
₺27.930,59
RAHMAN ÖZTÜRK(T.C.: 530*****82
2017/19301
09 1472641 034 26
PRIM
2015/11 ila 2017/6 arası
₺104.035,86
MURAT ERMEZ(T.C.: 166*****64
2019/85150
09 1454370 034 26
PRIM
2015/11 ila 2017/9 arası
₺59.239,62
RESUL ALBAY(T.C.: 232*****58
2019/90301
09 1472823 034 26
PRIM
2015/11 ila 2016/10 arası
₺174.815,00
MURAT ÇAPKIN(T.C.: 205*****00
2017/24955
09 1417991 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/8 arası
₺42.159,44
KIYASETTİN SOYLO(T.C.: 123*****44
2019/35767
09 1456344 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/1 arası
₺26.563,69
KADRİ TAŞARER(T.C.: 527*****58
2019/36520
09 1468004 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/2 arası
₺48.868,31
ZAFER FİRAT(T.C.: 105*****14
2019/55993
09 1402974 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/3 arası
₺109.165,52
MURAT AŞANKUTLU(T.C.: 123*****30
2019/70690
09 1461898 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/3 arası
₺61.851,98
MURAT BURKANKULU(T.C.: 232*****42
2019/90288
09 1425737 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/10 arası
₺30.992,54
MERTCAN ERDEM(T.C.: 242*****98
2019/90544
09 1459853 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/11 arası
₺36.609,31
SİBEL TORGAY(T.C.: 365*****34
2019/95541
09 1437223 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺33.852,58
ÜMİT AKGÜL(T.C.: 390*****24
2019/96068
09 1416207 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺26.119,64
ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44
2019/96608
09 1469238 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/12 arası
₺127.822,07
ERGİN BAYHAN(T.C.: 422*****20
2019/96703
09 1395222 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/11 arası
₺45.581,02
CEVDET YAKAR(T.C.: 476*****28
2019/97654
09 1455515 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺67.906,61
HİKMET KABA(T.C.: 532*****90
2019/100355
09 1323877 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/3 arası
₺106.001,61
HASAN BAYRAKTUTAN(T.C.: 637*****00
2019/107422
09 1427805 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/1 arası
₺119.095,40
ERTEKİN KIRTAY(T.C.: 259*****46
2019/122125
09 1462104 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/12 arası
₺104.293,54
ÇETİN ÇINAR(T.C.: 547*****86
2019/100557
09 1430506 034 26
PRIM
2014/3 ila 2018/3 arası
₺63.369,74
İBRAHİM AKBAL(T.C.: 258*****26
2019/90864
09 1420691 034 26
PRIM
2014/2 ila 2017/11 arası
₺49.735,98
AYŞE BAŞAK(T.C.: 373*****02
2019/95733
09 1426266 034 26
PRIM
2014/2 ila 2017/9 arası
₺42.203,90
ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44
2019/96596
09 1359808 034 26
PRIM
2014/2 ila 2017/12 arası
₺67.267,28
ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44
2019/96599
09 1359917 034 26
PRIM
2014/2 ila 2017/12 arası
₺67.914,94
ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44
2019/96602
09 1361505 034 26
PRIM
2013/12 ila 2017/11 arası
₺91.683,83
NAİL KILIÇOĞLU(T.C.: 439*****34
2018/11714
09 1384376 034 26
PRIM
2013/7 ila 2017/10 arası
₺80.857,50
FİLİT KIZILTAŞ(T.C.: 221*****42
2019/90080
09 1324055 034 26
PRIM
2009/8 ila 2009/8 arası
₺48.447,34
ARSLAN TURİZM SERVİSVE İNŞAAT TİCARET VESANAYİ A.Ş.
2019/138398
09 1453255 034 26
PRIM
2015/12 ila 2019/3 arası
₺57.987,76
İLERİOLUKLU KAĞITÇILIK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
2019/150185
09 1442563 034 26
PRIM
2015/10 ila 2018/4 arası
₺79.686,36
LOBIN ULUSLARARASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019/166898
09 1444262 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺80.889,75
CENTRİUM İNŞAAT TURİZM ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2019/135212
09 1474000 034 26
PRIM
2015/12 ila 2019/3 arası
₺32.176,78
BARMOD YAPI VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE
2019/139649
09 1440509 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/3 arası
₺78.004,62
ZİN NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
2019/173231
09 1456609 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/4 arası
₺47.137,47
FAYDA GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2019/147280
09 1454772 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/1 arası
₺59.870,68
BESVAK İNŞAAT SANAYİVE TİCARET A.Ş.
2019/139886
09 1450464 034 26
PRIM
2015/11 ila 2019/3 arası
₺48.951,16
LOKOMOTİF İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.
2019/166847
09 1455277 034 26
PRIM
2015/12 ila 2017/12 arası
₺26.966,81
BAKARA İLAÇ VE TIBBİ MALZEME PAZ DIŞ TİC A.Ş
2019/139565
09 1066399 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/9 arası
₺79.336,40
BAKARA İLAÇ VE TIBBİ MALZEME PAZ.DIŞ TİC.A.Ş.
2019/139571
09 1372231 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/9 arası
₺41.853,93
BÜCÜRÜK TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.
2019/140621
09 1424361 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/10 arası
₺43.124,41
DEKAŞ YAPI MARKET SAN. VE TİC. A.Ş.
2019/145332
09 1432008 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/6 arası
₺61.275,39
BAŞARI ALIM SATIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019/133060
09 1474266 034 26
PRIM
2015/12 ila 2019/3 arası
₺177.448,88
ARM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019/138325
09 1400446 034 26
PRIM
2015/11 ila 2017/10 arası
₺112.337,65
ROBERT SELTMANN ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ REKLAM İNŞAAT
2019/159284
09 1471529 034 26
PRIM
2015/12 ila 2017/11 arası
₺220.011,96
TEM ENERJİ İNŞAAT REKLAMTURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRK
2019/171713
09 1447321 034 26
PRIM
2015/9 ila 2017/11 arası
₺226.344,71
TEM ENERJİ İNŞAAT REKLAMTURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRK
2019/171714
09 1447321 034 26
ISS
2015/9 ila 2017/11 arası
₺27.367,11
PARMAK İZİ YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019/169332
09 1448790 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/11 arası
₺74.947,27
GALATA YEMEK ÜRETİMİVE HİZM.ANONİM ŞİRKETİ
2019/169226
09 1405478 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺85.137,43
YEDİTEPE YATIRIM TURİZM TİC. A.Ş.
2019/172802
09 1469083 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/9 arası
₺44.727,56
SARP İMAR VE İNŞAA GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2019/170299
09 1461901 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/3 arası
₺213.453,78
BARIŞ PLASTİK İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
2019/139638
09 1330320 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/9 arası
₺45.974,22
BARIŞ PLASTİK İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
2019/139641
09 1368746 034 26
PRIM
2014/3 ila 2014/3 arası
₺139.434,61
SMS TÜKETİM İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC.A.Ş.
2019/170870
09 1362757 034 26
ISS
2015/10 ila 2017/9 arası
₺29.901,02
SMS TÜKETİM İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC.A.Ş.
2019/170869
09 1362757 034 26
PRIM
2013/5 ila 2017/11 arası
₺255.218,19
İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ
2019/149747
09 1353876 034 26
PRIM
2015/10 ila 2018/1 arası
₺100.903,44
İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ
2019/149750
09 1448227 034 26
PRIM
2015/10 ila 2018/4 arası
₺121.148,21
İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ
2019/149753
09 1454730 034 26
PRIM
2015/10 ila 2018/7 arası
₺134.332,74
HM PETROL VE İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019/149889
09 1447017 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/11 arası
₺62.066,62
ÖLÇER ASANSÖR ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE
2019/157381
09 1473097 034 26
PRIM
2015/12 ila 2019/3 arası
₺223.941,96
YETAŞ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019/36551
09 1468664 034 26
PRIM
2015/10 ila 2016/5 arası
₺77.149,86
SAT&CO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2019/170308
09 1445406 034 26
PRIM
2015/11 ila 2017/11 arası
₺203.125,29
M TESİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019/167441
09 1356745 034 26
PRIM
2015/10 ila 2017/12 arası
₺192.505,68
M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019/167496
09 1420298 034 26
PRIM
2015/10 ila 2019/3 arası
₺184.667,92
DEVİR GRUP ÇEVRE DÜZENLEME PEY.MAD.İNŞ.TUR.SAN VE TİC A.Ş.
2019/145538
09 1423333 034 26
PRIM
2014/3 ila 2017/11 arası
₺38.881,27
M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019/167490
09 1418084 034 26
PRIM
2014/3 ila 2017/11 arası
₺156.667,94
ELEKTROSAN ELEKTRİKSANAYİ MAMÜLLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.
2019/46773
09 1425398 034 26
PRIM
2014/2 ila 2014/4 arası
₺35.179,09
M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019/167484
09 1407051 034 26
PRIM
2014/2 ila 2014/4 arası
₺30.994,90
OSMANLI GIDA İNŞAAT.MALZEMELERİ TAAHÜT SAN VE TİC A.Ş.
2019/168309
09 1347626 034 26
PRIM
2014/2 ila 2019/3 arası
₺122.563,62
SAPA İNŞAAT A.Ş.
2019/170191
09 1410496 034 26
PRIM
2014/2 ila 2018/8 arası
₺115.807,75
AZİZ BEBE TEKSTİL GİYİM SAN VE TİC A.Ş
2019/185856
09 1088990 034 26
PRIM
2014/1 ila 2018/4 arası
₺63.958,62
İNSAŞ İNŞAAT YATIRIM VE TİC A.Ş
2019/150300
09 1304661 034 26
PRIM
2010/12 ila 2010/12 arası
₺199.243,58
MAKRO MARKET ANONİM ŞİRKETİ
2019/162398
09 1044244 034 26
PRIM
2009/4 ila 2018/4 arası
₺447.720,79
MAKRO MARKET ANONİM ŞİRKETİ
2019/162399
09 1044244 034 26
ISS
2009/4 ila 2018/4 arası
₺25.955,86
ÖZER KARDEŞLER İNŞ.OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.
2019/168825
09 1304294 034 26
PRIM
2007/12 ila 2009/7 arası
₺119.003,36
DEMO İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC A.Ş.
2019/145406
09 1056687 034 26
PRIM
2007/7 ila 2007/7 arası
₺359.903,84
ZİYAOĞLU İNŞ TAAH SAN VE TİC A.Ş
2019/128115
09 1006287 034 26
PRIM
2004/8 ila 2004/8 arası
₺258.691,74
AKÇAM KERESTECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
2019/26538
01 106778 034 26
PRIM
2003/6 ila 2005/4 arası
₺25.887,35
SERTLER ÖRME TİCARETVE SANAYİ A.Ş.
2019/26563
09 581123 034 26
ISS
2002/11 ila 2002/11 arası
₺40.922,98
VİTAMİN GIDA AKARYAKIT NAK.SAN. VE TİC.A.Ş.
2019/165143
09 1073431 034 26
PRIM
2002/6 ila 2019/3 arası
₺98.981,75
ÖZBARAN GERİ DÖNÜŞÜM PLASGID.TEKS.İLT.LTD.ŞTİ
2019/31117
09 1407262 034 26
PRIM
2014/4 ila 2016/5 arası
₺29.399,36
ENSİ ENDÜSTRİYEL YAZOTO ELEK ELEKTR VE MAK SAN TİC LTD ŞTİ
2019/146502
09 1423837 034 26
PRIM
2014/2 ila 2019/3 arası
₺69.317,57
KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE
2019/166421
09 1450547 034 26
PRIM
2015/10 ila 2018/6 arası
₺601.469,24
KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE
2019/166422
09 1450547 034 26
ISS
2015/10 ila 2018/6 arası
₺56.737,68