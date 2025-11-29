Cumhuriyet Gazetesi Logo
ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayınlanma 29.11.2025 00:01:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ  İLANEN TEBLİGAT

Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 1985. Sokak No:3 Esenyurt / İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.

Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.

Unvan

İcra Dosya Numarası

Sicil

Tür

Dönem

İcra tarihi Borç

FESİH KOTAN(T.C.: 170*****38

2018/19246

09 1474509 034 26

PRIM

2015/12 ila 2018/1 arası

₺97.798,11

HAMZA GÜNGÖR(T.C.: 110*****34

2017/22250

09 1475671 034 26

PRIM

2015/12 ila 2017/8 arası

₺43.348,82

HASAN İLBEYLİ(T.C.: 560*****14

2019/180020

09 1474631 034 26

PRIM

2015/12 ila 2017/11 arası

₺25.169,48

KASIM ÇAĞLARLAR(T.C.: 318*****20

2017/12013

09 1473393 034 26

PRIM

2015/11 ila 2016/1 arası

₺30.929,70

AYCAN KILINÇ(T.C.: 423*****20

2019/13504

09 1471751 034 26

PRIM

2015/11 ila 2018/3 arası

₺27.930,59

RAHMAN ÖZTÜRK(T.C.: 530*****82

2017/19301

09 1472641 034 26

PRIM

2015/11 ila 2017/6 arası

₺104.035,86

MURAT ERMEZ(T.C.: 166*****64

2019/85150

09 1454370 034 26

PRIM

2015/11 ila 2017/9 arası

₺59.239,62

RESUL ALBAY(T.C.: 232*****58

2019/90301

09 1472823 034 26

PRIM

2015/11 ila 2016/10 arası

₺174.815,00

MURAT ÇAPKIN(T.C.: 205*****00

2017/24955

09 1417991 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/8 arası

₺42.159,44

KIYASETTİN SOYLO(T.C.: 123*****44

2019/35767

09 1456344 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/1 arası

₺26.563,69

KADRİ TAŞARER(T.C.: 527*****58

2019/36520

09 1468004 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/2 arası

₺48.868,31

ZAFER FİRAT(T.C.: 105*****14

2019/55993

09 1402974 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/3 arası

₺109.165,52

MURAT AŞANKUTLU(T.C.: 123*****30

2019/70690

09 1461898 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/3 arası

₺61.851,98

MURAT BURKANKULU(T.C.: 232*****42

2019/90288

09 1425737 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/10 arası

₺30.992,54

MERTCAN ERDEM(T.C.: 242*****98

2019/90544

09 1459853 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/11 arası

₺36.609,31

SİBEL TORGAY(T.C.: 365*****34

2019/95541

09 1437223 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺33.852,58

ÜMİT AKGÜL(T.C.: 390*****24

2019/96068

09 1416207 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺26.119,64

ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44

2019/96608

09 1469238 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/12 arası

₺127.822,07

ERGİN BAYHAN(T.C.: 422*****20

2019/96703

09 1395222 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/11 arası

₺45.581,02

CEVDET YAKAR(T.C.: 476*****28

2019/97654

09 1455515 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺67.906,61

HİKMET KABA(T.C.: 532*****90

2019/100355

09 1323877 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/3 arası

₺106.001,61

HASAN BAYRAKTUTAN(T.C.: 637*****00

2019/107422

09 1427805 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/1 arası

₺119.095,40

ERTEKİN KIRTAY(T.C.: 259*****46

2019/122125

09 1462104 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/12 arası

₺104.293,54

ÇETİN ÇINAR(T.C.: 547*****86

2019/100557

09 1430506 034 26

PRIM

2014/3 ila 2018/3 arası

₺63.369,74

İBRAHİM AKBAL(T.C.: 258*****26

2019/90864

09 1420691 034 26

PRIM

2014/2 ila 2017/11 arası

₺49.735,98

AYŞE BAŞAK(T.C.: 373*****02

2019/95733

09 1426266 034 26

PRIM

2014/2 ila 2017/9 arası

₺42.203,90

ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44

2019/96596

09 1359808 034 26

PRIM

2014/2 ila 2017/12 arası

₺67.267,28

ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44

2019/96599

09 1359917 034 26

PRIM

2014/2 ila 2017/12 arası

₺67.914,94

ORHAN ELİPEK(T.C.: 418*****44

2019/96602

09 1361505 034 26

PRIM

2013/12 ila 2017/11 arası

₺91.683,83

NAİL KILIÇOĞLU(T.C.: 439*****34

2018/11714

09 1384376 034 26

PRIM

2013/7 ila 2017/10 arası

₺80.857,50

FİLİT KIZILTAŞ(T.C.: 221*****42

2019/90080

09 1324055 034 26

PRIM

2009/8 ila 2009/8 arası

₺48.447,34

ARSLAN TURİZM SERVİSVE İNŞAAT TİCARET VESANAYİ A.Ş.

2019/138398

09 1453255 034 26

PRIM

2015/12 ila 2019/3 arası

₺57.987,76

İLERİOLUKLU KAĞITÇILIK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

2019/150185

09 1442563 034 26

PRIM

2015/10 ila 2018/4 arası

₺79.686,36

LOBIN ULUSLARARASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2019/166898

09 1444262 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺80.889,75

CENTRİUM İNŞAAT TURİZM ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

2019/135212

09 1474000 034 26

PRIM

2015/12 ila 2019/3 arası

₺32.176,78

BARMOD YAPI VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE

2019/139649

09 1440509 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/3 arası

₺78.004,62

ZİN NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

2019/173231

09 1456609 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/4 arası

₺47.137,47

FAYDA GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2019/147280

09 1454772 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/1 arası

₺59.870,68

BESVAK İNŞAAT SANAYİVE TİCARET A.Ş.

2019/139886

09 1450464 034 26

PRIM

2015/11 ila 2019/3 arası

₺48.951,16

LOKOMOTİF İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.

2019/166847

09 1455277 034 26

PRIM

2015/12 ila 2017/12 arası

₺26.966,81

BAKARA İLAÇ VE TIBBİ MALZEME PAZ DIŞ TİC A.Ş

2019/139565

09 1066399 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/9 arası

₺79.336,40

BAKARA İLAÇ VE TIBBİ MALZEME PAZ.DIŞ TİC.A.Ş.

2019/139571

09 1372231 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/9 arası

₺41.853,93

BÜCÜRÜK TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.

2019/140621

09 1424361 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/10 arası

₺43.124,41

DEKAŞ YAPI MARKET SAN. VE TİC. A.Ş.

2019/145332

09 1432008 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/6 arası

₺61.275,39

BAŞARI ALIM SATIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2019/133060

09 1474266 034 26

PRIM

2015/12 ila 2019/3 arası

₺177.448,88

ARM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2019/138325

09 1400446 034 26

PRIM

2015/11 ila 2017/10 arası

₺112.337,65

ROBERT SELTMANN ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ REKLAM İNŞAAT

2019/159284

09 1471529 034 26

PRIM

2015/12 ila 2017/11 arası

₺220.011,96

TEM ENERJİ İNŞAAT REKLAMTURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRK

2019/171713

09 1447321 034 26

PRIM

2015/9 ila 2017/11 arası

₺226.344,71

TEM ENERJİ İNŞAAT REKLAMTURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRK

2019/171714

09 1447321 034 26

ISS

2015/9 ila 2017/11 arası

₺27.367,11

PARMAK İZİ YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2019/169332

09 1448790 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/11 arası

₺74.947,27

GALATA YEMEK ÜRETİMİVE HİZM.ANONİM ŞİRKETİ

2019/169226

09 1405478 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺85.137,43

YEDİTEPE YATIRIM TURİZM TİC. A.Ş.

2019/172802

09 1469083 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/9 arası

₺44.727,56

SARP İMAR VE İNŞAA GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

2019/170299

09 1461901 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/3 arası

₺213.453,78

BARIŞ PLASTİK İNŞAAT YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

2019/139638

09 1330320 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/9 arası

₺45.974,22

BARIŞ PLASTİK İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

2019/139641

09 1368746 034 26

PRIM

2014/3 ila 2014/3 arası

₺139.434,61

SMS TÜKETİM İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC.A.Ş.

2019/170870

09 1362757 034 26

ISS

2015/10 ila 2017/9 arası

₺29.901,02

SMS TÜKETİM İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC.A.Ş.

2019/170869

09 1362757 034 26

PRIM

2013/5 ila 2017/11 arası

₺255.218,19

İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ

2019/149747

09 1353876 034 26

PRIM

2015/10 ila 2018/1 arası

₺100.903,44

İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ

2019/149750

09 1448227 034 26

PRIM

2015/10 ila 2018/4 arası

₺121.148,21

İFLAS HAL. HERRY HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİ

2019/149753

09 1454730 034 26

PRIM

2015/10 ila 2018/7 arası

₺134.332,74

HM PETROL VE İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2019/149889

09 1447017 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/11 arası

₺62.066,62

ÖLÇER ASANSÖR ELEKTİRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE

2019/157381

09 1473097 034 26

PRIM

2015/12 ila 2019/3 arası

₺223.941,96

YETAŞ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2019/36551

09 1468664 034 26

PRIM

2015/10 ila 2016/5 arası

₺77.149,86

SAT&CO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2019/170308

09 1445406 034 26

PRIM

2015/11 ila 2017/11 arası

₺203.125,29

M TESİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2019/167441

09 1356745 034 26

PRIM

2015/10 ila 2017/12 arası

₺192.505,68

M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2019/167496

09 1420298 034 26

PRIM

2015/10 ila 2019/3 arası

₺184.667,92

DEVİR GRUP ÇEVRE DÜZENLEME PEY.MAD.İNŞ.TUR.SAN VE TİC A.Ş.

2019/145538

09 1423333 034 26

PRIM

2014/3 ila 2017/11 arası

₺38.881,27

M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2019/167490

09 1418084 034 26

PRIM

2014/3 ila 2017/11 arası

₺156.667,94

ELEKTROSAN ELEKTRİKSANAYİ MAMÜLLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

2019/46773

09 1425398 034 26

PRIM

2014/2 ila 2014/4 arası

₺35.179,09

M KORUMA SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2019/167484

09 1407051 034 26

PRIM

2014/2 ila 2014/4 arası

₺30.994,90

OSMANLI GIDA İNŞAAT.MALZEMELERİ TAAHÜT SAN VE TİC A.Ş.

2019/168309

09 1347626 034 26

PRIM

2014/2 ila 2019/3 arası

₺122.563,62

SAPA İNŞAAT A.Ş.

2019/170191

09 1410496 034 26

PRIM

2014/2 ila 2018/8 arası

₺115.807,75

AZİZ BEBE TEKSTİL GİYİM SAN VE TİC A.Ş

2019/185856

09 1088990 034 26

PRIM

2014/1 ila 2018/4 arası

₺63.958,62

İNSAŞ İNŞAAT YATIRIM VE TİC A.Ş

2019/150300

09 1304661 034 26

PRIM

2010/12 ila 2010/12 arası

₺199.243,58

MAKRO MARKET ANONİM ŞİRKETİ

2019/162398

09 1044244 034 26

PRIM

2009/4 ila 2018/4 arası

₺447.720,79

MAKRO MARKET ANONİM ŞİRKETİ

2019/162399

09 1044244 034 26

ISS

2009/4 ila 2018/4 arası

₺25.955,86

ÖZER KARDEŞLER İNŞ.OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

2019/168825

09 1304294 034 26

PRIM

2007/12 ila 2009/7 arası

₺119.003,36

DEMO İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC A.Ş.

2019/145406

09 1056687 034 26

PRIM

2007/7 ila 2007/7 arası

₺359.903,84

ZİYAOĞLU İNŞ TAAH SAN VE TİC A.Ş

2019/128115

09 1006287 034 26

PRIM

2004/8 ila 2004/8 arası

₺258.691,74

AKÇAM KERESTECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.

2019/26538

01 106778 034 26

PRIM

2003/6 ila 2005/4 arası

₺25.887,35

SERTLER ÖRME TİCARETVE SANAYİ A.Ş.

2019/26563

09 581123 034 26

ISS

2002/11 ila 2002/11 arası

₺40.922,98

VİTAMİN GIDA AKARYAKIT NAK.SAN. VE TİC.A.Ş.

2019/165143

09 1073431 034 26

PRIM

2002/6 ila 2019/3 arası

₺98.981,75

ÖZBARAN GERİ DÖNÜŞÜM PLASGID.TEKS.İLT.LTD.ŞTİ

2019/31117

09 1407262 034 26

PRIM

2014/4 ila 2016/5 arası

₺29.399,36

ENSİ ENDÜSTRİYEL YAZOTO ELEK ELEKTR VE MAK SAN TİC LTD ŞTİ

2019/146502

09 1423837 034 26

PRIM

2014/2 ila 2019/3 arası

₺69.317,57

KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE

2019/166421

09 1450547 034 26

PRIM

2015/10 ila 2018/6 arası

₺601.469,24

KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE

2019/166422

09 1450547 034 26

ISS

2015/10 ila 2018/6 arası

₺56.737,68
#ilangovtr BASIN NO: ILN02346375