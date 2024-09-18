ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/1169

KARAR NO: 2024/757

Davacı ŞENGÜL SARIÖZ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

(Ayrıntısı ve Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere)

1- Davanın kabulü ile ESKİŞEHİR İli, ÇİFTELER İlçesi, MERKEZ Köyü/mah. Cilt 1, hane 158'de nüfusa kayıtlı, KADİR ve DUDU'den olma, 11/11/1972 doğumlu davacı ŞENGÜL SARIÖZ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ALİ ve HATİCE'den olma 15/04/1975 doğumlu davalı CENK SARIÖZ'nın Fransa Cumhuriyeti Rouen Asliye Hukuk Mahkemesi Aile İşleri Bölümünün 21/09/2021 tarih ve 2021/01551 esas numaralı boşanma hükmünün 19/11/2021 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla TANINMASINA,

2- Alınması gereken427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik alınan 346,9 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3- Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç, 6.930 TL posta , yurtdışı ve ilanen tebligat masrafı olmak üzere toplam 7.091,4 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- 6100 s. HMK' nun 333/1. maddesi gereğince işbu kararın kesinleşmesinden sonra gider avansından artan kısmın yatırana talep olmadan (re'sen) İADESİNE,, ,,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/04/2024 "

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.