ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.
T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Aşağıda trafikten çekilmiş olan; cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan; Büyükşehir Belediyemize ait hizmetten çıkarılmış araçların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler 22/10/2025 tarihi 12:00 ‘a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir. Ya da ücretsiz görülebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamelerinde belirtilen diğer belgelerle hazırladıkları ihale dosyaları ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları,
|
CİNSİ
|
MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT
|
ŞARTNAME BEDELİ
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
ARAÇ
|
4.684.192,67-TL+KDV
|
140.550,00-TL
|
2.000,00-TL
|
22/10/2025
|
15:00
|
İŞ MAKİNASI
|
6.463.611,12-TL+KDV
|
194.000,00-TL
|
2.000,00-TL
|
22/10/2025
|
15:10
ARAÇLAR
|
CİNSİ
|
MARKA
|
TİPİ
|
MODEL YILI
|
Acil Onarım Aracı
|
İveco
|
35.9
|
2001
|
Çekici
|
Man
|
26.321 DFS
|
1993
|
Kamyon
|
BMC
|
200-26/STD
|
1998
|
Kamyon
|
Mercedes
|
2521 K
|
1997
|
Kamyon
|
Mercedes
|
2521 K
|
1997
|
Kamyon
|
Mercedes
|
2521 K
|
1997
|
Kamyon
|
Mercedes
|
2521 K
|
1997
|
Kamyon
|
Mercedes
|
2521 K
|
1997
|
Kamyon
|
BMC
|
200-26/STD
|
1998
|
Otobüs
|
Mercedes
|
0 345
|
1998
|
Otobüs
|
Mercedes
|
0 345
|
1998
|
Otobüs
|
Mercedes
|
0 345
|
1998
|
Otomobil
|
Renault
|
SPRING
|
1996
|
Su Tankeri
|
BMC
|
162-22
|
1990
|
Su Tankeri
|
BMC
|
214-26/SHT
|
1992
|
Su Tankeri
|
BMC
|
220-26/SHT
|
1995
|
Tek Dingilli Kamyon
|
BMC
|
170-25 FHT
|
1996
|
İŞ MAKİNELERİ
|
|
|
|
CİNSİ
|
MARKA
|
TİPİ
|
MODEL YILI
|
Asfalt Silindiri
|
Dynapac
|
CC 222 Bandajlı
|
1997
|
Altyapı Silindiri
|
Bomag
|
BW 217D2Bandajlı 2 Ad. Lastik
|
1993
|
Altyapı Silindiri
|
HAMM
|
2420 D Bandajlı 2 Ad. Lastik
|
2000
|
Yükleyici
|
Caterpillar
|
950 E Lastik Tekerlekli
|
1990
|
Yükleyici
|
Caterpillar
|
950 F Lastik Tekerlekli
|
1992
|
Finişer
|
Marini
|
MF-571
|
2005
|
Dozer
|
Caterpillar 1
|
D7G-Z
|
1986
|
Dozer
|
Caterpillar 1
|
D7G-Z
|
1986
|
Dozer
|
Caterpillar 1
|
D7G-Z
|
1986
|
Dozer
|
Caterpillar 1
|
D7G-Z
|
1986
İLAN OLUNUR.