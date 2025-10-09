ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda trafikten çekilmiş olan; cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan; Büyükşehir Belediyemize ait hizmetten çıkarılmış araçların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartnameler 22/10/2025 tarihi 12:00 ‘a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir. Ya da ücretsiz görülebilir.

İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamelerinde belirtilen diğer belgelerle hazırladıkları ihale dosyaları ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları,

CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAÇ 4.684.192,67-TL+KDV 140.550,00-TL 2.000,00-TL 22/10/2025 15:00 İŞ MAKİNASI 6.463.611,12-TL+KDV 194.000,00-TL 2.000,00-TL 22/10/2025 15:10

ARAÇLAR

CİNSİ MARKA TİPİ MODEL YILI Acil Onarım Aracı İveco 35.9 2001 Çekici Man 26.321 DFS 1993 Kamyon BMC 200-26/STD 1998 Kamyon Mercedes 2521 K 1997 Kamyon Mercedes 2521 K 1997 Kamyon Mercedes 2521 K 1997 Kamyon Mercedes 2521 K 1997 Kamyon Mercedes 2521 K 1997 Kamyon BMC 200-26/STD 1998 Otobüs Mercedes 0 345 1998 Otobüs Mercedes 0 345 1998 Otobüs Mercedes 0 345 1998 Otomobil Renault SPRING 1996 Su Tankeri BMC 162-22 1990 Su Tankeri BMC 214-26/SHT 1992 Su Tankeri BMC 220-26/SHT 1995 Tek Dingilli Kamyon BMC 170-25 FHT 1996 İŞ MAKİNELERİ CİNSİ MARKA TİPİ MODEL YILI Asfalt Silindiri Dynapac CC 222 Bandajlı 1997 Altyapı Silindiri Bomag BW 217D2Bandajlı 2 Ad. Lastik 1993 Altyapı Silindiri HAMM 2420 D Bandajlı 2 Ad. Lastik 2000 Yükleyici Caterpillar 950 E Lastik Tekerlekli 1990 Yükleyici Caterpillar 950 F Lastik Tekerlekli 1992 Finişer Marini MF-571 2005 Dozer Caterpillar 1 D7G-Z 1986 Dozer Caterpillar 1 D7G-Z 1986 Dozer Caterpillar 1 D7G-Z 1986 Dozer Caterpillar 1 D7G-Z 1986

İLAN OLUNUR.