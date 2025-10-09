ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yayınlanma 9.10.2025 00:00:00

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda trafikten çekilmiş olan; cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan; Büyükşehir Belediyemize ait hizmetten çıkarılmış araçların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartnameler   22/10/2025 tarihi 12:00 ‘a  kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir. Ya da ücretsiz görülebilir.

İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamelerinde belirtilen diğer belgelerle hazırladıkları ihale dosyaları ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları,

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAÇ

4.684.192,67-TL+KDV

140.550,00-TL

2.000,00-TL

22/10/2025

15:00

İŞ MAKİNASI

6.463.611,12-TL+KDV

194.000,00-TL

2.000,00-TL

22/10/2025

15:10

ARAÇLAR

CİNSİ

MARKA

TİPİ

MODEL YILI

Acil Onarım Aracı

İveco

35.9

2001

Çekici

Man

26.321 DFS

1993

Kamyon

BMC

200-26/STD

1998

Kamyon

Mercedes

2521 K

1997

Kamyon

Mercedes

2521 K

1997

Kamyon

Mercedes

2521 K

1997

Kamyon

Mercedes

2521 K

1997

Kamyon

Mercedes

2521 K

1997

Kamyon

BMC

200-26/STD

1998

Otobüs

Mercedes

0 345

1998

Otobüs

Mercedes

0 345

1998

Otobüs

Mercedes

0 345

1998

Otomobil

Renault

SPRING

1996

Su Tankeri

BMC

162-22

1990

Su Tankeri

BMC

214-26/SHT

1992

Su Tankeri

BMC

220-26/SHT

1995

Tek Dingilli Kamyon

BMC

170-25 FHT

1996

İŞ MAKİNELERİ

 

 

 

CİNSİ

MARKA

TİPİ

MODEL YILI

Asfalt Silindiri

Dynapac

CC 222 Bandajlı

1997

Altyapı Silindiri

Bomag

BW 217D2Bandajlı 2 Ad. Lastik

1993

Altyapı Silindiri

HAMM

2420 D Bandajlı 2 Ad. Lastik

2000

Yükleyici

Caterpillar

950 E  Lastik Tekerlekli

1990

Yükleyici

Caterpillar

950 F  Lastik Tekerlekli

1992

Finişer

Marini

MF-571

2005

Dozer

Caterpillar 1

D7G-Z

1986

Dozer

Caterpillar 1

D7G-Z

1986

Dozer

Caterpillar 1

D7G-Z

1986

Dozer

Caterpillar 1

D7G-Z

1986

İLAN OLUNUR.

