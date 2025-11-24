Cumhuriyet Gazetesi Logo
ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 24.11.2025 00:01:00

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğü

Aşağıdaki listede adları (Tüzel kişilerde ünvanları) belirtilen Başkanlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.

Anılan mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup, adresini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

 

İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza (Takip Müdürlüğü) müracaat etmeyenlerle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur.

Vergi No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

4750408501

TUĞRAN İNAN

FATİH MAH. GÜLOĞLU SK. GÜL APT Kapı No:8 Daire No:8 Tel: PURSAKLAR ANKARA

202201202212

9237

9237

2024060466A040000008

2024060414A040000027

3.103.055,40

 

