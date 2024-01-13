Yayınlanma: 13 Ocak 2024

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



SEDYE ÖRTÜSÜ VE TUVALET KAĞIDI ALIMI

SEDYE ÖRTÜSÜ VE TUVALET KAĞIDI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/35453

1-İdarenin



a) Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ b) Adresi : Hastane Sokak No: 1/8 34752 İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165783014 - 2165774044 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın



a) Adı : SEDYE ÖRTÜSÜ VE TUVALET KAĞIDI ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM SEDYE ÖRTÜSÜ VE TUVALET KAĞIDI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Sarf Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup idarenin yazılı talebi doğrultusunda 3 (üç) iş günü içinde peyder pey olarak 31.10.2024 tarihine kadar ilgili depoya teslimat yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

3-İhalenin



a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası Kızkulesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale kalem listesinde yer alan herhangi bir kalem/kalemler için numune isteminde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından üstyazı ile talep edilebilecek olup, yazının tebliğini takip eden günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde istekli tarafından numune satınalma birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan numune değerlendirmesi tutanak altına alınarak satınalma birimine teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune teslim etmeyen isteklilerin, söz konusu kaleme ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler uygunluk için kullanılan numunelerden kaynaklanan deformasyonlar için geri ödeme talebinde bulunmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.