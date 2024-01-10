FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

ESAS NO: 2023/37 Esas ve birleşen 2023/93 esas 2023/186 karar sayılı dosyası

Mahkememizin 2023/37 esas sayılı dosyası davacısı Recep Kuru tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Fethiye Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Muğla İli Fethiye İlçesi Eldirek Mah 180 ada 2 parsel sayılı taşınmazın güney sınırında bulunan 548,9 m2’lik tapusuz alan ve 1499,55 m2’lik tapusuz taşınmaz alanın davacı adına tapuya tescili, YİNE, mahkememiz dosyası ile birleştirilen mahkememizin 2023/93 esas sayılı dosyası ile davacısı Vedat Kuru tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Fethiye Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Muğla İli Fethiye İlçesi Eldirek Mah 180 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yol ve Muğla İli Fethiye İlçesi Eldirek Mah 195 ada 62,83, 85 parseller bulunan başında tapusuz taşınmaz bulunan yaklaşık 500 m2 miktarlı taşınmazın davacı adına tapuya tescili talep edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/37 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.