GAİPLİK (2.) İLANI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/10 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik/ Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan 130 ada, 33 parselde kayıtlı,98,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 10 yıllık kayyımla idaresi dolması sebebi ile taşınmaz malikleri Hüsnü oğlu İbrahim ile İbrahim oğlu Ahmet'in gaipliğine, taşınmazın Hacı Ahmet ve Recep Ağa Vakfı adına tesciline karar verilmesini istemiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; yukarıda yazılı taşınmazın maliklerini tanıyan ve adreslerini bilen kimseler var ise Mahkememizin 2024/10Esas sayılı dosyasına bildirmesi ve hayatta iseler duruşma günü olan 21/01/2026 günü saat 10:05'de mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat yapıldığının bildirildiği, ayrıca aşağıda ismi bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilenlerin gaipliği hakkında bilgisi olanların T.M.K.’nun 33/2. maddesi gereğince 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu,

2. kez ilanen tebliğ olunur. 22/05/2025

Gaipliğine karar verilmesi talep edilenler: Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, Selamsız Caddesinde bulunan 130 ada, 33 parsel sayılı,"Hacı Ahmet ve Recep Ağa Vakfından" taşınmazın 11/12 hissesi maliki Hüsnü oğlu İbrahim ve 1/12 hissesi maliki İbrahim oğlu Ahmet

NOT: İstanbul Anadolu 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/665 Esas sayılı dosyasının Mahkememize devri ile iş bu dosya numarasını almış olup, İstanbul Anadolu 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/665 Esas sayılı dosyasından 02/08/2024 tarihinde yapılan ilana ilişkin Gaiplik 2. ilanıdır.