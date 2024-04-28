GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

Yayınlanma: 28.04.2024 - 00:00

LİSANS YENİLEME SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Galatasaray Üniversitesi Bünyesinde Kullanılan Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2024 Yılı Lisans Yenileme ve ISO 27001: 2013 BGYS Gözetim Denetim Hazırlık Hizmeti ve Sızma Testi Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/530865

1- İdarenin

a) Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: ÇIRAGAN CADDESI NO: 36 34349 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2122274480 - 2129752282

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: Galatasaray Üniversitesi Bünyesinde Kullanılan Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2024 Yılı Lisans Yenileme ve ISO 27001: 2013 BGYS Gözetim Denetim Hazırlık Hizmeti ve Sızma Testi Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı: Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2024 Yılı Lisans Yenileme 10 Kalem ve ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gözetim Denetim Hazırlık Hizmeti ve Sızma Testi Temini 1 Set

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından sonra ; 1. Kısım (Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2024 Yılı Lisans Yenileme) 15 takvim günü içerisinde, 2. Kısım (ISO 27001: 2013 BGYS Gözetim Denetim Hazırlık Hizmeti ve Sızma Testi Temini) 60 gün içerisinde teslimatın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.05.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı C315 Nolu Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Kurumsal Akademik Satış Yetki Belgesi 2024 Yılı Microsoft İşletim Sistemi Lisans Yenileme İşi İstekli, İdare ile Microsoft Lisanslama Merkezi arasında aracılık edebileceğini ve kurumsal lisanslama yapabileceğini gösteren, üretici firma veya üreticinin Türkiye distribütörü tarafından verilmiş olan, "Kurumsal Akademik Satış Yetki Belgesi" ni teklifi ile birlikte sunacaktır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.