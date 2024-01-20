GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:00

Mahkememizde görülmekte olan 2023/902 esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kurbu Bostancı mah Yaşar ve Hatice oğlu 12/04/1980 doğumlu, 26632745768 TC kimlik numaralı Harun Angun'un ve Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kurbu Bostancı mah Harun ve Tuğba oğlu 06/02/2004 doğumlu 42181230258 TC kimlik numaralı Samed Angun'un 2016 yılından bu yana kayıp oldukları aramalara tüm rağmen bulunamadıkları bu güne kadar sağ veya ölü oldukları hususunda bir haber alınamadığı, sağ olduğu takdirde Harun Angun ve Samed Angun'un veya kendilerini tanıyanların 6 ay içerisinde Gaziantep 2.Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.