GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Haziran 2023

ESAS NO: 2021/536 Esas

KARAR NO: 2023/265

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi,Yeşildere Mah./Köyü, Cilt No:46, Hane No:37, BSN:174'de nüfusa kayıtlı, İsa ve Arne'den olma, 19/02/1985 doğumlu, 2893...7292 T.C. Kimlik Numaralı AYFER DOĞRU (Önceki soyadı GEZEN) ile aynı yer BSN:67'da nüfusa kayıtlı,Zehni ve Naz'dan olma,01/01/1978 doğumlu, 3689...0656 T.C. Kimlik Numaralı ZİHNİ DOĞRU'nun T.M.K 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çoçukları Zihni ve Ayfer'den olma, 12/07/2016 doğumlu, 48922008384 T.C. Kimlik numaralı Zeynel Alperen DOĞRU ve 13/02/2018 doğumlu,29464658756 T.C.Kimlik numaralı Büşra DOĞRU'nunvelayetlerinin davacı anne AYFER DOĞRU'ya verilmesine,

3- Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında; babalar günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00saatleri arasında, her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile devam eden Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günüsabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında, her yıl Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10:00 ile 31 Temmuz akşamı saat 17:00 saatleri arasında, sömestr tatilinin 1.haftasında Cumartesi sabah saat 10:00 ile devam eden haftanın Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle görmesine, baba ile çocuklar arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine, süre bitiminde çocukların anneye teslimine,

4-Velayeti kendisine verilen çocuklar için velayeti alan tarafa TMK'nın velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığı dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir malvarlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi süresi içerisinde mahkememize bildirilmemesi yada gerçeğe ayrkırı beyanda bulunulması halinde tüzüğün 4/2 ve TMK'nın 360 ve 361 . maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına ( ihtarat yapıldı)

5- Davacının kendisi için istemiş olduğu nafaka talebinin feragat nedeni ile REDDİNE,

6- Davacının müşterek çocuklar için istemiş olduğu nafaka talebinin KABULÜ ile ; müşterek çocuklar Zeynel Alperenve Büşra için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı aylık 1.000,00'er-TL tedbir nafakasının kararın kesinleşeceği tarihe kadar devamı ile kararın kesinleşmesinden itibaren ayrı ayrı aylık 500,00-'şer TL artırılarak ayrı ayrı aylık 1.500,00'er-TL toplamda aylık 3.000,00-TL iştirak nafakasının müşterek çocuklar yararına kullanılmak üzere davalı tarafından davacıya ödenmesine,

7- Davacının maddi ve manevi tazminat talebi bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

8- Yargılama harç ve giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

9- Dava adli yardım talepli olarak açıldığından 359,80-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA

10- Suç üstü ödeneğinden karşılanan 2.973,60-TL ilanen tebligat, 116,00-TL yargılama gideri olmak üzere toplam: 3.089,60-TL davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

11- Davacı tarafça yapılan; 11,50-TL vekalet ücreti, 168,00-TL yargılama gideri olmak üzere toplam:179,50-TL davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

12- Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

13- Davacı taraf bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 9.200,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

14- Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

15- Kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafından yatırılan avanstan harcanmayan kısmın PTT yolu ile ödemeli olarak davacıya gönderilmesine, masrafın bakiye avanstan karşılanmasına,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere; Davacı AYFER DOĞRU ile Davacı Vekili Av. ARZU OKTAY TANRIVERDİ, 'ın yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2023