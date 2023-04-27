GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Nisan 2023

ESAS: 2022/1000

Davacı, GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI ileDavalılar, HALİD KATEEL, NERİMAN ÇAPRAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davası nedeniyle; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı davaname dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığmızın 2019/10571 esassayılı dosyasıüzerinden yapılan soruşturma sırasında, İçişleri Bakanlığının 29.03.2019 tarih ve 80346646-100/44318 sayılı yazısı ile Mülkiye Müfetlişinin 25.02.2019 tarihli ve 5413 sayılı İnceleme Raporunun değerlendirilmesi çerçevesinde; "5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun d4ü, maddesi gereğince iptali için dava açılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılması" teklifinde bulunduğu anılan raporun 41. sayfasının 8.paragrafında görülmüştür.Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı davalı Neriman Çapraz'ın kaydına Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğünce Usulsüz olarak tescil edildiği tespit edilen 2018/1916 Tescil numaralı evlenme olayının evlenme bildirim formu (Ek-15) ilişikte gönderilmiştir. T.C. Devleti yasalarına göre tek evlilik esas olduğundan 4721 sayılı MK'nun 145/1 maddesi gereğince sonraki evliliği butlan hükmünde olduğu anlaşılmakla; Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerden dolayı davalıların mutlak butlan sebebi ile boşanmalarına karar verilmesikamu adına talep etmiştir. Davalı Halid KATEEL Muhamed ve Ayşe'den olma 20/11/1940 doğumlu Halid KATEEL tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. Gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Md gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensiptutanağındabelirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.