GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait 33 adet muhtelif taşınmazların birlikte 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

SIRA NO ADRESİ NİTELİĞİ AÇIK ALAN M2 KAPALI ALAN M2 1 SARIGÜLLÜK MAH.61033 NOLU CADDE ÜZERİNDE BULUNAN ÇAY EVİ ÇAY EVİ 30 m² 10 m² 2 NİZİP OTOGAR 5 NOLU YAZIHANE DÜKKAN 15 m² 3 TÜRKTEPE MAH.TÜRKTEPE CAMİİ SOKAK NO:4 DÜKKAN 10 m² 4 EYÜPOĞLU MAHALLESİ 1076 ADA 18 VE 15 PARSELLER BUTİK OTEL 350 m² 350 m² 5 ERİKÇE ORMANI 2.ETAP ERİKÇE MSM YANI KAFETERYA KAFETERYA 2500 m² 1000 m² 6 BEY MAHALLESİ 1072 ADA 41 PARSEL ARSA 105 m² 7 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 5 PARSEL ARSA 7483 m² 8 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 6 PARSEL ARSA 7483 m² 9 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 7 PARSEL ARSA 7483 m² 10 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 8 PARSEL ARSA 7246 m² 11 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 9 PARSEL ARSA 7745 m² 12 BEDİRKENT MAH. 9640 ADA 10 PARSEL ARSA 7458 m² 13 FİDANLIK MAH. 202 ADA 2 PARSELİN 4900 M2 LİK KISMI ARSA 4900 m² 14 GÖKTÜRK MAH. 4597 PARSEL ARSA 6118 m² 15 ALLEBEN GÖLETİ İÇİ HALI SAHA TESİSİ HALI SAHA VE SPOR TESİSİ 1750 m² 600 m² 16 NİZİP İLÇESİ, FIRAT MAHALLESİ 143 ADA 65 PARSEL HALI SAHA VE SPOR TESİSİ 2800 m² 150 m² 17 NİZİP İLÇESİ, YUNUS EMRE MAHALLESİ HALI SAHA VE SPOR TESİSİ 2600 m² 100 m² 18 ŞEHİTKAML İLÇESİ, KARACAÖREN MAHALLESİ 118012 NOLU SOK. HALI SAHA VE SPOR TESİSİ 1500 m² 100 m² 19 OĞUZELİ İLÇESİ, KÖRKÜN, İNÖNÜ MAH. 126 NOLU SOKAK HALI SAHA VE SPOR TESİSİ 1750 m² 100 m² 20 OĞUZELİ İLÇESİ, SAZGIN MAH. 319 PARSEL TARIM VE GASTRONOMİ OKULU İÇİ DONDURARAK KURUTMA TESİSİ 1000 m² 21 OĞUZELİ İLÇESİ, SAZGIN MAH. 319 PARSEL TARIM VE GASTRONOMİ OKULU İÇİ NAR EKŞİSİ VE PEKMEZ TESİSİ 1000 m² 22 SARIGÜLLÜK MAH.ZÜBEYDE HANIM BUL.VE KAVAKLIK CAD.KESİŞİMİ MASAL PARKI GİRİŞİ BÜFE BÜFE 10 m² 23 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-1 BÜFE 25 m² 24 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-2 BÜFE 25 m² 25 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-3 BÜFE 25 m² 26 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-4 BÜFE 25 m² 27 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-5 BÜFE 25 m² 28 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-6 BÜFE 25 m² 29 MÜCAHİTLER MAH. 9404 ADA 1 PARSEL, KAMİL OCAK KAPALI SPOR SALONU İÇİ BÜFE-7 BÜFE 25 m² 30 15 TEMMUZ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. PRIMEMALL KARŞISI OTOBÜS DURAĞI YANI BÜFE 10 m² 31 15 TEMMUZ MAH. 148255 NOLU SOK . TIP FAKÜLTESİ ACİL GİRİŞİ BÜFE 10 m² 32 KAYAÖNÜ MAH. TURGUT ÖZAL BUL. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖNÜ BÜFE 10 m² 33 BAĞLARBAŞI MAH. OTO SANAYİ BULVARI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ÖNÜ BÜFE 10 m²

- İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 492.500,00-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 59.100.000,00-TL + KDV ‘dir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Bu işe ait geçici teminat tutarı 1.773.000,00-TL ‘dir. Geçici teminat Belediyemiz Veznesi ya da Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alınan süresiz banka teminat mektubu da sunulabilecektir.

7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 03.12.2025 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümeni ‘nce) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 03.12.2025 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle geriye dönük 5 yıl boyunca en az 50 kişi çalışanının olması ve çalışanlarına ait kesintisiz Sgk primlerinin ödendiğini gösterir barkotlu/onaylı listeyi idareye sunması gerekmektedir. İstekli olabileceklerin bu belgeleri (ihale öncesi incelemek üzere) 02.12.2025 Salı Günü Saat 17.00’e kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.