GAZİANTEP İCRA VE İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

T.C. GAZİANTEP 09/11/2023 İCRA DAİRESİ 2021/3 İFLAS

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS: (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE GAZİANTEP ÖZEL AKADEMİ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3890770117 Vergi Nolu, 23 Nisan Mahallesi 82008 Nolu Sk. Yaşam Rezidans-2 Apt. No: 4/K Şahinbey/Gaziantep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. Maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. Maddesi hükmü gereğince yapılması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234 ve 235. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.