GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle 17/06/2025 Salı ve 19/06/2025 Perşembe günü tabloda belirtilen günlerde ve saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.



Sıra No Mahalle Ada Parsel İnş. Alanı

m² Niteliği,

Kat/Bağ.Böl. No Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati Ödeme Şekli 17.06.2025 SALI GÜNÜ 1 Sam (Organize San.Böl.) 302 5 150,00 Dükkan 74

C BLOK/74 8.000.000,00 240.000,00 10.00 PEŞİN

2 Sam (Organize San.Böl.) 302 5 320,00 Dükkan 34

A BLOK/34 12.000.000,00 360.000,00 10.15 3 15 Temmuz 7957 7 133,60 Dükkan 4

Zemin/4 22.000.000,00 660.000,00 10.30

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı

m² Niteliği,

İmar durumu Rayiç Bedeli

m²/TL Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati Ödeme Şekli 4 29 Ekim 4707 11 2.927,69 Arsa

E=1.80 13.000,00 38.059.970,00 1.141.799,10 10.45 PEŞİN 5 29 Ekim 5923 5 3.347,57 Arsa

E=1.55 12.000,00 40.170.840,00 1.205.125,20 11.00 6 29 Ekim 5923 6 3.347,57 Arsa

E=1.55 12.000,00 40.170.840,00 1.205.125,20 11.15 7 15 Temmuz 3442 14 586,60 Arsa

A-2 20.000,00 11.732.000,00 351.960,00 11.30 8 15 Temmuz 3524 16 437,85 Arsa

A-2 20.000,00 8.757.000,00 262.710,00 11.45 9 15 Temmuz 4792 16 1.130,42 Arsa

A-2 20.000,00 22.608.400,00 678.252,00 13.30 10 Aydınlar 4567 5 1.952,67 Arsa

Sanayi 15.000,00 29.290.050,00 878.701,50 13.45 11 Aydınlar 4567 6 2.003,04 Arsa

Sanayi 15.000,00 30.045.600,00 901.368,00 14.00 12 Aydınlar 5813 2 4.160,54 Arsa

Sanayi 15.000,00 62.408.100,00 1.872.243,00 14.15 13 Aydınlar 5813 3 4.159,80 Arsa

Sanayi 15.000,00 62.397.000,00 1.871.910,00 14.30 14 Aydınlar 5813 4 4.158,80 Arsa

Sanayi 15.000,00 62.382.000,00 1.871.460,00 14.45 15 Beylerbeyi 713 10 1.296,69 Arsa

A-3 22.000,00 28.527.180,00 855.815,40 15.00 16 Beylerbeyi 7744 1 2.173,16 Arsa

E=1.20 15.000,00 32.597.400,00 977.922,00 15.15 17 Beylerbeyi 7745 2 1.579,20 Arsa

TİCK E=1.80 18.000,00 28.425.600,00 852.768,00 15.30 19.06.2025 PERŞEMBE GÜNÜ 18 Göktürk 774 1 24.039,01 Arsa

E=1.20 13.000,00 312.507.130,00 9.375.213,90 10.00 PEŞİN 19 Göktürk 7390 2 6.054,98 Arsa

TİCK E=1.80 15.000,00 90.824.700,00 2.724.741,00 10.15 20 Güvenlevler 4026 3 2.372,44 Arsa

E=1.10 20.000,00 47.448.800,00 1.423.464,00 10.30 21 Şehirgösteren 2369 14 390,00 Arsa

A-2 18.000,00 7.020.000,00 210.600,00 10.45 22 Şehirgösteren 2413 12 474,85 Arsa

A-2 18.000,00 8.547.300,00 256.419,00 11.00 23 Şehirgösteren 2416 19 650,66 Arsa

A-2 18.000,00 11.711.880,00 351.356,40 11.15 24 Şehirgösteren 2416 20 653,43 Arsa

A-2 18.000,00 11.761.740,00 352.852,20 11.30 25 Şehirgösteren 4551 8 429,46 Arsa

A-2 18.000,00 7.730.280,00 231.908,40 11.45 26 İbrahimli 5580 2 4.408,77 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 74.949.090,00 2.248.472,70 13.30 27 İbrahimli 5582 4 1.045,52 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 17.773.840,00 533.215,20 13.45 28 İbrahimli 5582 5 1.206,90 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 20.517.300,00 615.519,00 14.00 29 İbrahimli 5582 6 884,15 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 15.030.550,00 450.916,50 14.15 30 İbrahimli 5584 4 1.059,13 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 18.005.210,00 540.156,30 14.30 31 İbrahimli 5584 5 1.059,12 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 18.005.040,00 540.151,20 14.45 32 İbrahimli 5623 3 2.105,67 Arsa

Konut E=1.05 17.000,00 35.796.390,00 1.073.891,70 15.00 33 İbrahimli 5608 1 5.154,71 Arsa

Konut E=1.50 17.000,00 87.630.070,00 2.628.902,10 15.15

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Vakıfbank TR220001500158007261186649 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden(Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.



A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi veya PTT UETS adresi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi veya PTT UETS adresi

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

*Geçici Teminat için hesap No” Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı “şeklindedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne; 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- sıra nolu taşınmazlar için 16/06/2025 Pazartesi günü en geç saat:16.30’a kadar, 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 sıra nolu taşınmazlar için 18/06/2025 Çarşamba günü en geç saat:16.30’e kadar, teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.