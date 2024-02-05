GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MUHDESATIN TERKİNİ

Yayınlanma: 05.02.2024 - 00:00

İzmir İli Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 11145 ada 13 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde “BU PARSELİN BİR KISMI ÜZERİNDEKİ MEYVE FİDANLARI ŞAGİL HASAN HÜSEYİN KAYA TARAFINDAN DİKİLMİŞTİR.” Muhdesatının/belirtmesinin zeminde olmadığı 3517-73 nolu Karşıyaka Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 08/01/2024 tarih 3517/073-170.03.02-1 sayılı yazısı ile bildirildiğinden ,yukarıda belirtilen belirtme iş bu ilanın yayım tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026’ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup, ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019’uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.