Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/1168 Esas

KARAR NO : 2021/1611

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/12/2021 tarihli ilamı ile 3 AY 10 GÜN HAPİS, 160 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Yusrizal ve Nuriffah 24/07/1997 doğumlu, MOCHAMMAD HAEKAL adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024