GAZİOSMANPAŞA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1 Tereke

Mahkememizin 2024/1 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmen Tasfiyesi kapsamında 11/02/2020 tarihinde vefat eden Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Ergü mah/köy,59 Cilt, 73 Hane no sırada nüfusa kayıtlı 14/05/1945 doğumlu 38980239462 T.C. Kimlik numaralı müteveffa Mustafa Celal TURĞUT'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.25/11/2025