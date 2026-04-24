GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna mahallesi

ADA NO : 0 ada

PARSEL NO : 5381 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Polat

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.04.2026