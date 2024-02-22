GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2022/669 Esas
KARAR NO : 2023/303
HAKİM : Cemile ÇAKIROĞLU 252110
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ :Nurettin PAMPAL97205
SANIK : EBRAHIM MANSOURI, ESMAEL ve ZAHRA oğlu, 12/11/1990 İRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Açık Türbe Sok. No:70Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 15/05/2022
ASIL KARAR TARİHİ : 14/02/2023
EK KARAR TARİHİ : 13/02/2024
EK KARAR TÜRÜ : Diğer
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce " Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/02/2023 tarihli ilamı ileSanığa 5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasıkararı sanığın yokluğunda verilmiş olup, Karar sanığınbilinen tüm adreslerine tebliğ yapılmak üzere gönderilmiş, sanığın adres kayıt sisteminde mernis adresinin bulunmadığı,mahkememizce yapılanadres araştırmalarındandanetice alınamayarak mağdurun adresi tespit edilemediğinden Sanığatebligat yapılamamış ve kararın usulüne uygunşekilde tebliği mümkün olmamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Sanık EBRAHIM MANSOURI'e tebliğ edilebilmesi için Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tiraj yüksek gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 GÜN SONRA tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 GÜN içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraza başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur 13/02/2024