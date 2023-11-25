GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

Yayınlanma: 25 Kasım 2023

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Yeni Mahalle Mah. 3867 ada 21 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ EV HARUN YALANKAYA YA AİTTİR’’muhdesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 1592/2023 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Yeni Mahalle Mahallesi 3867 ada 21 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.