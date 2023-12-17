GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYRULUR

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Bağlarbaşı Mah. 1343 ada 14 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ 31/1 NOLU BİNA ÖZGÜL BULUT VE ENGİN VE METİN HERDE YE AİTTİR’’, ‘’84 NOLU ENVER GÜLAY VE SÜLEYMAN SARITAŞ A AİTTİR’’, ‘’86 NOLU MUHİTTİN BARIŞ A AİTTİR’’, ‘’88 VE 90 NOLU FERHAT MEYDAN A AİTTİR’’, ‘’92 NOLU FATMA TANITKAR A AİTTİR’’, muhdesatlarının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 2023/1721 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1343 ada 14 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.