GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYRULUR

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:00

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Yıldıztabya Mah. 2797 ada 6 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ BİNA 141 HÜSEYİN BAŞAKCI YA AİTTİR, muhdesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 2024/68 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Yıldıztabya Mahallesi 2797 ada 6 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.