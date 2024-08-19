GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:00

Tapunun Dayınlar Mahallesi Konakkaşı Mevkii 93 Ada 3407 Parsel 171.31 m², Dayınlar Mahallesi Konakkaşı Mevkii 93 Ada 3408 Parsel 171.31 m², Muhipler (Kadastro) Mahallesi Karaköy Mevkii 845 Ada 1 Parsel 544,42 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3193 Parsel 139,74 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3194 Parsel 138,40 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3195 Parsel 138,40 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3196 Parsel 138,40 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3197 Parsel 138,30 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3198 Parsel 138,30 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3199 Parsel 138,30 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3200 Parsel 138,75 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3201 Parsel 127,27 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3202 Parsel 125,78 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3203 Parsel 124,29 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3204 Parsel 122,81 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3205 Parsel 131,07 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3206 Parsel 130,19 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3207 Parsel 129,32 m², Dayınlar Mahallesi Karılar Pazarı Mevkii 99 Ada 3208 Parsel 128,45 m², Dayınlar Mahallesi 1016 Ada 12 Parsel 170,60 m² ve Dayınlar Mahallesi 1016 Ada 13 Parsel 170,60 m² miktarındaki Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazların, 13/08/2024 tarih ve 56 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat: 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 ve 19:15 ’ de ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

Kanuni İkametgâh sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi.

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER