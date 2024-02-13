Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:01

T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/778 Esas 06/02/2024 İLANEN TEBLİĞ ZAPTI

Mahkememizin 2022/778 esas sayılı dosyasından Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Koruköy 102 ada 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davacısı Zayit Karanfil'dir.

Mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda 04/07/2023 tarihinde 2023/553 Karar numarası ileÇanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Koruköy 102 ada 6 parsel Parsel sayılı taşınmazınüzerindeki tüm takyidatlarla birlikte aleni suretle satılmasına karar verildiği,

Yapılan tüm araştırmalara rağmen taşınmazlarda hissedar olan 19708690628 T.C. Kimliknumaralı EMİN İNAN'ın açık adreslerine ulaşılamadığı,bu nedenle iş bu ilan ile Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Koruköy 102 ada 6 parsel sayılı taşınmazın aleni suretle satışına karar verildiğine dair kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca Türkiye Genelinde yayımlanan ve tirajı 50.000 adetin üzerinde olan ulusal bir gazetede ve ulusal bir internet sitesinde yayınlanmasına, iş bu ilan tarihinde tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan tarihi dahil (2) iki hafta içerisinde İstinaf Yasa yolunun açık olduğuna, bu ilanın 2022/778 esas 2023/553 karar sayılı ilamınkarar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.