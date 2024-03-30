Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2022/565

Bursa ili Gemlik ilçesi Kurşunlu Mah. Davacı Cengiz GÜNEŞ adına kayıtlı 2176 ada 17 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde bulunan Jeodezi ve Fotogrametri Bilirkişisi Mehmet Nasır CEYLAN'ın 12/01/2024 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 2.802,81 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Cengiz GÜNEŞ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/565 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Cengiz GÜNEŞ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.