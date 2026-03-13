GENÇ KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

T.C.GENÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Soruşturma No : 2024/1758 Soruşturma

Karar No : 2024/155

DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ

DAVACI :K.H.

ŞÜPHELİ : İBRAHİM HALİL BAKAY, MAHMUT Oğlu KAMER'den olma, 11/08/1974 doğumlu, ŞANLIURFA ili, EYYÜBİYE ilçesi, HEKİMDEDE köy/mahallesi, 11 cilt, 658 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşildere Mahallesi Rşvanlıoğlu Apart.Kat 1 No:5 Şanlıurfa Merkez/ ŞANLIURFA ikamet eder.SUÇ :Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve KullanmakSUÇ TARİHİ :17/07/2024SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

17/07/2024 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Doğanca Yol Kontrol Noktası üzerinde sürdürülen önleyici faaliyetler kapsamında durdurulan 63 AFP 672 plaka sayılı araç içerisinde araç şoförü şüpheli İbrahim Halil BAKAY ve yolcu olan Bakır BAKAY isimli şahısların bulunduklarının görüldüğü, şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine şahıslara üzerlerinde veya araçta suç unsuru bulunup bulunmadığının sorulması üzerine araç sürücüsü olan İbrahim Halil BAKAY isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığını beyan ederek aracın sol ön cebinde bulunan tütün ile karışık kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen yaklaşık 2,76 gram ağırlığındaki maddeyi rızasıyla teslim etmesi üzerine başlanan soruşturma işlemleri kapsamında,

Şüpheli alınan ifadesinde özetle ;uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Şanlıurfa ilinden tanımadığı bir şahıstan 50 TL karşılığında içmek için aldığını, bir aydır uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği, Şüphelinin alınan kan ve idrar örneklerinde esrar metabolidi THC, amfetamin ve metamfetamine rastlandığının adli tıp raporunca saptandığı, Ele geçen maddenin kriminal incelemesinde net 2,57 gram maddenin toz esrar ve tütün karışımı olduğunun analiz edildiği, 6545 sayılı Kanun' un 68. maddesi ile değişik TCK' nun 191/2. maddesindeki " Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir (...) " hükmü karşısında şüpheli hakkında üzerine isnad olunan bu suçtan dolayı kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermek gerektiği anlaşılmakla,

Açıklanan Gerekçelere İstinaden:

1-) TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2-) TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL süre ile TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-) Karardan bir suretin ŞÜPHELİYE TEBLİĞİNE,

4-) Şüphelinin yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE,

5-) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 6. maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/5. maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için tali karar fişi düzenlenerek Adli Sicil MüdürlüğüneGÖNDERİLMESİNE,

6-) Soruşturma aşamasında gerek görülmesi halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebiyle veya re'sen Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararı ile denetimli serbestlik tedbirinin altışar aylık sürelerle ilave iki yıl daha uzatılabileceğinin HATIRLATILMASINA,

7-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/3-son cümle maddesi gereğince, erteleme süresi zarfında şüphelinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti ve bu amaçla biyolojik örneklerinin (kan ve idrar) alınabilmesi amacıyla yılda en az iki defa kolluk nezaretinde en yakın tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşuna sevk edilmesine, bu biyolojik örneklerin analizi sonucunda elde edilen veriler ışığında şüphelinin hukuki durumunun DEĞERLENDİRİLMESİNE,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 173. ve 172. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bingöl Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 31/12/2024