Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ, DEMİRCİLER MAHALLESİ

ADA NO: 365

PARSEL NO : 11

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : TAMAMI

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEMAHAT NERMİN KURBAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/511 Esas sayısında dava açılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Yeniçağa Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği tespit edilerek kamulaştırma bedelinin Gerede Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmek gerektiği, yukarıda yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasa ile değişen 7. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.(tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 21/12/2023