GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ek’li listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 10 (on) adet taşınmaz kira ve 9 (dokuz) adet taşınmaz satış ihalesi, şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ie 19/12/2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

Adı: Germencik Belediye Başkanlığı

Adresi: Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN

Telefonu: 0 256 563 01 20

Faks Numarası: 0 256 563 14 72

Elektronik Posta Adresi: emlakveistimlak@germencik.bel.tr

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer: Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu

Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN

Tarihi ve Saati: 19/12/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini: İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kira ihalelerinde 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası), satış ihalelerinde 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, 18/12/2025 tarihinde Saat 17:00’ye kadar Germencik Belediye Başkanlığı’nın Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S. No Mahalle Mevkii Ada/Parsel Yüzölçümü m² Ana Taşınmaz Nitelik Kira Süresi KDV Hariç 1 (Bir) Yıllık Muhammen Kira Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati 1 Hıdırbeyli Çallı Tepe 172/10 16.847,07 İncir Fidanlığı 3 Yıl 134.000,00 12.060,00 19.12.2025 14:00 2 Turanlar - 283/9 4.210,93 Tarla 3 Yıl 22.000,00 1.980,00 19.12.2025 14:05 S. No Taşınmazın Adresi Yüzölçümü

m² Kullanım Şekli Kira Süresi KDV Hariç 1 (Bir) Yıllık Muhammen Kira Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati 3 Camikebir Mah. Hüseyin Çondur Sk. No:9A Dükkan 18,00 3 Yıl 60.000,00 5.400,00 19.12.2025 14:10 4 Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-7 Dükkan 18,28 3 Yıl 60.000,00 5.400,00 19.12.2025 14:15 5 Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-8 Dükkan 12,00 3 Yıl 60.000,00 5.400,00 19.12.2025 14:20 6 Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-11 Dükkan 17,00 3 Yıl 65.000,00 5.850,00 19.12.2025 14:25 7 Çamköy Mah. 3172 Sk. No:1 Dükkan 90,00 3 Yıl 60.000,00 5.400,00 19.12.2025 14:30 8 Dampınar Mah. 3510 Sk. No:15 Dükkan 30,00 3 Yıl 60.000,00 5.400,00 19.12.2025 14:35 9 Mesudiye Mah. 50 Sk. No:43A Dükkan 42,00 3 Yıl 90.000,00 8.100,00 19.12.2025 14:40 10 Ortaklar Mah. Cumhuriyet (Ortaklar) Sk. No:2 ATM Kabin Yeri 5,00 3 Yıl 90.000,00 8.100,00 19.12.2025 14:45