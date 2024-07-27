GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:00

Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Tabloda belirtilen 1 (adet) adet işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7(yedi) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:



Sıra Adresi / Mevkii Aylık Muhammen Kira Bedeli Katılım Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati a) Gaziler-Güre Mahallesi Batı Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri Ünitesi-6 (6 m2 kapalı alan, 254.17 m2 gölgelik, 272 m2 açık alan) 10.000,00 TL 7.500,000,00TL 250.200,00TL 15.08.2024 15.00





Geçici teminat 7 (yedi) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 1.000,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhale, 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’da i Hacı Miktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1 Giresun Belediyesi Meydan Ana Bina Kat: 2 ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a. Tebligat için adres göstermesi.

b. Kanuni İkametgah belgesi.

c. Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)

d. Noter onaylı imza sirküleri.

e. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)

f. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

g. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.

h. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

i. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

İstenilen belgeler ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.