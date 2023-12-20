Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/275 Esas

Davacı, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalılar , BASKIN TOĞAÇAR, CEMİLE DİLA TOĞAÇAR, DERYA ELDEK, HACER ÖZLEM SAĞIROĞLU, HALUK EKİCİLER, HASAN DEMİR TOĞAÇAR, KÜRŞAT YAĞDIM, MEHMET EKİCİLER, NESRİN ALKAN TOĞAÇAR, OKYAY AÇIKALIN, RAMAZAN OKTAY OMCACIOĞLU, RUFİYE TOĞAÇAR, SELİM BARIŞ TOĞAÇAR, SERHAT TOĞAÇAR, TAHSİN ÇELİK TOĞAÇAR, ZİYA EKİCİLER, ZİYA KUZEY TOĞAÇAR arasında Mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan;

Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/275 Esas: Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1704 ada, 11 nolu parsel , (22/a uygulaması öncesi 107 ada 49 nolu parsel) sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şubesi Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2023