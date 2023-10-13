GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tiyenli Mahallesi 1386 Parselde bulunan 31.079,00 M² Taşınmaz(Arazi) 10.10.2023 tarih ve 152 numaralı Encümen Kararı ile 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

2- Satış İhalesi 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Encümeni Huzurunda Belediye Başkanlık odasında yapılacaktır.

3- Taşınmaz malın muhammen bedeli 9.945.280,00 TL olup; Katma değer vergisi muafiyeti vardır.

4- Taşınmaz malın Satış bedeli ihale sonucuna göre %50 tutarını peşin kalan tutarı Bir (ay) içerisinde ödenmesi;

5- Geçici teminat İhale muhammen bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı 298.358,40-TL'dir.

6- Belediye Encümenini gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhaleye Katılmak ve daha fazla bilgi almak için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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