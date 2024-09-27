Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. BİLECİK İLİ GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI DUYURUSU

1-İHALENİN KONUSU: Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 62 Ada 123 Parsel de Uygulama İmar Planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalan parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi ve 37. maddesi gereğince artırma yapmak suretiyle kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER,TARİH VE SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZIN ADRESİ,YÜZÖLÇÜMÜ TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: İhale Gölpazarı Belediye Başkanlığının Orta Mahallesi Bakan Fatih DÖNMEZ Caddesi No:22 adresinde Belediye Toplantı Salonunda, 09.10.2024 tarihinde Çarşamba günü Saat 14:00 Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılan olmadığı takdirde ikinci ihale aynı şart ve koşullarda 30.10.2024 tarihinde Çarşamba günü Saat 14:00 Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale usulü taşınmaza ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Servisinde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir, İhaleye katılmak isteyen istekliler 750.00 TL (KDV dahil) ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır. Satılacak taşınmaz aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER YÜZÖLÇÜMÜ (TOPLAM M2)

SATIŞI YAPILACAK ALAN M2 BİRİM BEDELİ TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 İsmetpaşa Mahallesi 62 Ada 123 Parsel 1282,46

3.120,00.-TL 4.001.275,20.-TL 120.039,00.-TL

3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek Kişiler için:

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz.

d) İdari ve teknik şartnamenin satın alınma makbuzu

e) Belediyeye borcu olmadığına dair Gölpazarı Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

B)Tüzel Kişiler için:

a)Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya Tüzüğü

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı yada fotokopisi, vekaleten katılımlarda ve vekaletname aslı yada fotokopisi vekil imza sirküleri aslı yada fotokopisi,

d) İhale ile ilgili geçici teminat ve İdari ve teknik şartnamenin satın alınma makbuzu

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı

f) Belediyeye borcu olmadığına dair Gölpazarı Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gölpazarı Belediyesi Tahakkuk ve Tahsilat servisi veya 0.228.4113834 Dahili:15 numaralı telefondan öğrenilebilir.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 14:00’a kadar Gölpazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Tahakkuk ve Tahsilat servisine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla, faks ile veya internet üzerinden yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Gölpazarı Belediye Başkanlığı

[email protected]