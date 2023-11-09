GÖNEN (BALIKESİR) KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/5 Esas

KARAR NO: 2023/12

Davacı Orman Genel Müdürlüğüne vekili tarafından bir kısım davalılar aleyhine mahkememize açılan Kadastro (Kadastro Sayısallaştırma İşlemlerine İtiraza İlişkin) davasısonuçlanmış olmakla, verilen hüküm gereğince;

1- Mahkememiz 21.02.2022 tarihinde verilen ve 17.01.2023 tarihinde kesinleştiği anlaşılan 2022/5-14 Esas ve Karar sayılı görevsizlik kararı üzerine dosyamızın gönderildiği Gönen Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin de karşı görevsizlik kararı verdiği anlaşıldığından, görevli mahkemenin belirlenmesi için kanun yoluna başvurulmaksızın kararın kesinleşmesi halinde yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın res'en BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 2-Harç ve yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine, karar verilmiştir.

Dosyada davalılardan MÜMİN ŞENTÜRK'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, gerekçeli kararınkendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın MÜMİN ŞENTÜRK'e tebliğ yerine geçmek üzere kendisine İHTAR OLUNDUĞU İLAN OLUNUR. 07/11/2023