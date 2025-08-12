GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Blok Bağ. Bölüm No Kat Oda Sayısı Bağ.Bölüm Net Alan Bağ.Bölüm Brüt Alan Arsa Payı Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati A 1 1. KAT 4+1 145,58 m² 164,36 m² 6490 640279 14.299.320,00 TL 428.979,60 TL 18.09.2025 10:00:00 A 2 1+1 54,01 m² 62,73 m² 2660 640279 5.457.510,00 TL 163.725,30 TL 10:05:00 A 3 3+1 131,33 m² 148,99 m² 5750 640279 12.962.130,00 TL 388.863,90 TL 10:10:00 A 4 3+1 113,18 m² 130,99 m² 5590 640279 11.396.130,00 TL 341.883,90 TL 10:15:00 A 5 2+1 76,66 m² 89,83 m² 3950 640279 7.815.210,00 TL 234.456,30 TL 10:20:00 A 6 3+1 139,68 m² 160,83 m² 6810 640279 13.992.210,00 TL 419.766,30 TL 10:25:00 A 7 2. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4030 640279 7.815.210,00 TL 234.456,30 TL 10:30:00 A 8 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5520 640279 11.055.960,00 TL 331.678,80 TL 10:35:00 A 9 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5520 640279 11.053.350,00 TL 331.600,50 TL 10:40:00 A 10 2+1 76,04 m² 88,82 m² 3950 640279 7.727.340,00 TL 231.820,20 TL 10:45:00 A 11 3+1 110,38 m² 126,96 m² 5480 640279 11.045.520,00 TL 331.365,60 TL 10:50:00 A 12 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5480 640279 11.063.790,00 TL 331.913,70 TL 10:55:00 A 13 3. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4070 640279 7.837.667,50 TL 235.130,03 TL 11:00:00 A 14 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5590 640279 11.087.730,00 TL 332.631,90 TL 11:05:00 A 15 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5590 640279 11.085.112,50 TL 332.553,38 TL 11:10:00 A 16 2+1 76,04 m² 88,82 m² 3990 640279 7.749.545,00 TL 232.486,35 TL 11:15:00 A 18 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5520 640279 11.095.582,50 TL 332.867,48 TL 11:20:00 A 19 4. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4110 640279 7.837.667,50 TL 235.130,03 TL 11:25:00 A 20 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5630 640279 11.087.730,00 TL 332.631,90 TL 11:30:00 A 21 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5630 640279 11.085.112,50 TL 332.553,38 TL 11:35:00 A 22 2+1 76,04 m² 88,82 m² 3990 640279 7.749.545,00 TL 232.486,35 TL 11:40:00 A 23 3+1 110,38 m² 126,96 m² 5560 640279 11.077.260,00 TL 332.317,80 TL 11:45:00 A 25 5. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4110 640279 7.860.125,00 TL 235.803,75 TL 11:50:00 A 26 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5670 640279 11.119.500,00 TL 333.585,00 TL 11:55:00 A 27 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5670 640279 11.116.875,00 TL 333.506,25 TL 12:00:00 A 28 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4030 640279 7.771.750,00 TL 233.152,50 TL 12:05:00 A 30 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5630 640279 11.127.375,00 TL 333.821,25 TL 12:10:00 A 31 6. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4150 640279 7.860.125,00 TL 235.803,75 TL 12:15:00 A 32 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5750 640279 11.119.500,00 TL 333.585,00 TL 12:20:00 A 33 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5750 640279 11.116.875,00 TL 333.506,25 TL 12:25:00 A 34 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4070 640279 7.771.750,00 TL 233.152,50 TL 12:30:00 A 36 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5670 640279 11.127.375,00 TL 333.821,25 TL 12:35:00 A 37 7. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4190 640279 7.905.040,00 TL 237.151,20 TL 12:40:00 A 38 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5790 640279 11.183.040,00 TL 335.491,20 TL 12:45:00 A 39 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5790 640279 11.180.400,00 TL 335.412,00 TL 12:50:00 A 40 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4110 640279 7.816.160,00 TL 234.484,80 TL 12:55:00 A 43 8. KAT 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4230 640279 7.905.040,00 TL 237.151,20 TL 13:00:00 A 44 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5830 640279 11.183.040,00 TL 335.491,20 TL 13:05:00 A 45 3+1 111,29 m² 127,05 m² 5830 640279 11.180.400,00 TL 335.412,00 TL 13:10:00 A 46 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4150 640279 7.816.160,00 TL 234.484,80 TL 13:15:00 A 47 3+1 110,38 m² 126,96 m² 5790 640279 11.172.480,00 TL 335.174,40 TL 13:20:00 B 1 1. KAT 4+1 145,58 m² 164,36 m² 6610 640279 14.299.320,00 TL 428.979,60 TL 13:25:00 B 2 3+1 109,80 m² 127,08 m² 5320 640279 11.055.960,00 TL 331.678,80 TL 13:30:00 B 3 2+1 76,66 m² 89,83 m² 3870 640279 7.815.210,00 TL 234.456,30 TL 13:35:00 B 4 3+1 113,18 m² 130,99 m² 5480 640279 11.396.130,00 TL 341.883,90 TL 13:40:00 B 5 3+1 131,33 m² 148,99 m² 5830 640279 12.962.130,00 TL 388.863,90 TL 13:45:00 B 6 1+1 51,26 m² 59,98 m² 2700 640279 5.218.260,00 TL 156.547,80 TL 13:50:00 B 7 2. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4030 640279 7.727.340,00 TL 231.820,20 TL 13:55:00 B 8 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5520 640279 11.053.350,00 TL 331.600,50 TL 14:00:00 B 9 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5520 640279 11.055.960,00 TL 331.678,80 TL 14:05:00 B 10 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4030 640279 7.815.210,00 TL 234.456,30 TL 14:10:00 B 11 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5630 640279 11.063.790,00 TL 331.913,70 TL 14:15:00 B 12 3+1 110,38 m² 126,96 m² 6060 640279 11.045.520,00 TL 331.365,60 TL 14:20:00 B 13 3. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4070 640279 7.749.545,00 TL 232.486,35 TL 14:25:00 B 14 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5590 640279 11.085.112,50 TL 332.553,38 TL 14:30:00 B 15 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5590 640279 11.087.730,00 TL 332.631,90 TL 14:35:00 B 16 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4070 640279 7.837.667,50 TL 235.130,03 TL 14:40:00 B 17 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5670 640279 11.095.582,50 TL 332.867,48 TL 14:45:00 B 19 4. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4110 640279 7.749.545,00 TL 232.486,35 TL 14:50:00 B 20 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5630 640279 11.085.112,50 TL 332.553,38 TL 14:55:00 B 21 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5630 640279 11.087.730,00 TL 332.631,90 TL 15:00:00 B 22 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4110 640279 7.837.667,50 TL 235.130,03 TL 15:05:00 B 23 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5750 640279 11.095.582,50 TL 332.867,48 TL 15:10:00 B 25 5. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4150 640279 7.771.750,00 TL 233.152,50 TL 15:15:00 B 26 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5670 640279 11.116.875,00 TL 333.506,25 TL 15:20:00 B 27 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5670 640279 11.119.500,00 TL 333.585,00 TL 15:25:00 B 28 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4110 640279 7.860.125,00 TL 235.803,75 TL 15:30:00 B 29 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5790 640279 11.127.375,00 TL 333.821,25 TL 15:35:00 B 31 6. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4190 640279 7.771.750,00 TL 233.152,50 TL 15:40:00 B 32 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5750 640279 11.116.875,00 TL 333.506,25 TL 15:45:00 B 33 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5750 640279 11.119.500,00 TL 333.585,00 TL 15:50:00 B 34 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4150 640279 7.860.125,00 TL 235.803,75 TL 15:55:00 B 35 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5830 640279 11.127.375,00 TL 333.821,25 TL 16:00:00 B 38 7. KAT 3+1 111,15 m² 127,05 m² 5790 640279 11.180.400,00 TL 335.412,00 TL 16:05:00 B 39 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5790 640279 11.183.040,00 TL 335.491,20 TL 16:10:00 B 40 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4190 640279 7.905.040,00 TL 237.151,20 TL 16:15:00 B 41 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5910 640279 11.190.960,00 TL 335.728,80 TL 16:20:00 B 43 8. KAT 2+1 76,04 m² 88,82 m² 4260 640279 7.816.160,00 TL 234.484,80 TL 16:25:00 B 44 3+1 111,29 m² 127,05 m² 5830 640279 11.180.400,00 TL 335.412,00 TL 16:30:00 B 45 3+1 110,38 m² 127,08 m² 5830 640279 11.183.040,00 TL 335.491,20 TL 16:35:00 B 46 2+1 76,66 m² 89,83 m² 4230 640279 7.905.040,00 TL 237.151,20 TL 16:40:00 B 47 3+1 110,95 m² 127,17 m² 5950 640279 11.190.960,00 TL 335.728,80 TL 16:45:00 B 48 3+1 110,38 m² 126,96 6420 640279 11.172.480,00 TL 335.174,40 TL 16:50:00

1) Yukarıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen Gençosman mahallesi Çinçindere Caddesi No:68-74 adresinde bulunan 83 adet konutun satış ihalesi her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

İhale Yeri; Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Güven Mahallesi, Marmara Caddesi, No:38, Kat -1 Güngören/İSTANBUL)

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

• Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

• Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi,

• İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi,

• İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; tekliflerini yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte, 17.09.2025 tarihinde saat 17:00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisi, Güven Mahallesi, Marmara Caddesi, No:38, Zemin Kat Güngören/İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir.

3) İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Bir adet bağımsız bölüm için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir.

4) Geçici teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasada belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

7) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

8) İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6306 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız bölüm satış bedelleri üzerine % 1 KDV uygulanacaktır.