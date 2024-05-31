Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. GÜROYMAK SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/19 Esas

DAVALI ŞAHİN ÜZREK - DOBROTA DONJİ PUT BB KOTOR /KARADAĞ

Mahkememizde görülmekte oolan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; DAVALI ŞAHİN ÜZREK'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 25/06/2025 günü saat 11:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 23/05/2024