GÜZEL AYVALIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

GÜZEL AYVALIK GIDA TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

31.10.2024 Tarihinde İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (20 adet)

S. No: Mahalle Ada Parsel M² İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Murateli Mahallesi 103 /1

522,20 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR. 3.877.000,00 232.620,00 31.10.2024 09:30 2 Murateli Mahallesi 103/2

526,81 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.556.000,00 213.360,00 31.10.2024 09:40 3 Murateli Mahallesi 103/3

523,16 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.531.000,00 211.860,00 31.10.2024 09:50 4 Murateli Mahallesi 103/5

521,56 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.872.000,00 232.320,00 31.10.2024 10:00 5 Murateli Mahallesi 103/6

544,30 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 4.145.000,00 248.700,00 31.10.2024 10:10 6 Murateli Mahallesi 105/1

544,30 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 4.041.000,00 242.460,00 31.10.2024 10:20 7 Murateli Mahallesi 105/2

525,19 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.545.000,00 212.700,00 31.10.2024 10:30 8 Murateli Mahallesi 105/3

525,35 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.546.000,00 212.760,00 31.10.2024 10:40 9 Murateli Mahallesi 105/4

519,17 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.855.000,00 231.300,00 31.10.2024 10:50 10 Murateli Mahallesi 105/5

517,44 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR. TAKS:040 HMAX 6.50 M 3.842.000,00 230.520,00 31.10.2024 11:00 11 Murateli Mahallesi 105/6

542,37 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 3.661.000,00 219.660,00 31.10.2024 11:10 12 Murateli Mahallesi 152/43

2.261,15 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. 3.375.000,00 202.500,00 31.10.2024 11:20 13 Murateli Mahallesi 152/44

1.766,44 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR. TAKS:040 HMAX 6.50 M 2.835.000,00 170.100,00 31.10.2024 11:30 14 Murateli Mahallesi 152/48

534,79 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. 492.000,00 29.520,00 31.10.2024 11:40 15 Mutluköy Mahallesi 143/1

816,89 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. 2.430.000,00 145.800,00 31.10.2024 11:50 16 Mutluköy Mahallesi 145/6

196,89 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. 392.000,00 23.520,00 31.10.2024 12:00 17 Yeni Mahalle 1631/20

99,47 KONUT ALANI BİTİŞİK NİZAM 3 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 1.549.000,00 92.940,00 31.10.2024 12:10 18 Yeni Mahalle 1632/22

75,93 KONUT ALANI BİTİŞİK NİZAM 3 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 1.182.000,00 70.920,00 31.10.2024 12:20 19 Namık Kemal Mahallesi 1009/1

85,09 TAKS : 040 2 KAT YAPILAŞMA HAKKI VARDIR 1.957.000,00 117.420,00 31.10.2024 12:30 20 Küçükköy Mahallesi 356/14

848,95 İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. KÜÇÜKKÖY KENTSEL SİT ALANINDA KALMAKTADIR. 3.518.000,00 211.080,00 31.10.2024 12:40





Ayvalık sınırları içerisinde bulunan şirket taşınmazları 31 /10/2024 tarihli taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ VE YERİ: 31/10/2024 tarihinde cuma günü. saat:09:30 sırasıyla, Fevzipaşa Vehbi Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 150/17 Ayvalık/ BALIKESİR Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.

İHALE YÖNETİMİ: “Açık Teklif Usulü”

İHALE KOMİSYONU: Güzel Ayvalık Şirketi İhale Komisyonu

İLANIN ŞEKLİ: Yerel Gazete, yerel internet haber sitesi, Türkiye geneli 50.000 altı gazete, genel internet haber sitesi, ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

Gerçek Kişi Olması Halinde

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah, (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

3. İmza Beyannamesi, (2024 yılı içinde alınmış)

4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydıının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı)

Tüzel Kişi Olması Halinde

5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri, Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin

8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

9. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

11. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin şirket banka hesabına nakit olarak ödenerek, dekont sunulması veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

12. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilmesi,

Bu belgelerin 30/10/2024 tarihi saat:17:00 kadar Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No53 Ayvalık/ Balıkesir Adresinde bulunan Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited. Şirketi’ ne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.

Satış bedelinin ödenmesi: Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı en az 10.000,00 TL (on bin lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşırsa 10. Tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

İlan Olunur.

Zafer Abdi GÖKÇEN

Şirket Müdürü