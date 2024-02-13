Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:01

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/417 Esas

DAVALI Rahime KÖPÜKLÜ

Davacı, HADİM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ile Davalı ELMAS FAKI arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

DAVALI ELMAS Fakı'ya yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporu tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.