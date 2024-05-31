Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2024/152/189-6416/27613

İLGİLİLER : İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN (2024/152 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, (2024/152 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU (2024/152 ve 2024/189 Esaslar )

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR (2024/152 Esas)

ADRES: Meçhul

2024/152 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 22.01.2009 tarihinde gözaltına alınan, 24.01.2009 tarihinde tutuklanan, 25.11.2009 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat EKE'nin; Silifke Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/13 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/189 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Müşteki Emrah ÖZDEMİR'in, kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen davanın görüldüğü CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esas sayılı dosyasından tanık sıfatıyla dinlenildiği dönemde, Emrah ÖZDEMİR'in gasp suçundan sanık sıfatıyla yargılanarak hüküm giydiği Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/273 esas, 06.11.2008 tarih ve 2008/404 karar sayılı temyiz aşamasında bulunan davasına hukuka aykırı şekilde müdahalede bulunacakları hususunda Emrah ÖZDEMİR'e vaatte bulundukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.03.2024 tarihli, 2024/152 esas ve 2024/554 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/189 esas ve 2024/559 sayılı kararları ile;

1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.







