HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2025/444-13898/88376 12.11.2025

Konu : İlan Metni

İLGİLİLER: İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR (2025/444, 2025/497, 2025/654, 2025/658 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34996) Hikmet USTA (2025/444 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU (2025/444, 2025/552, 2025/553 Esaslar)

İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL (2025/445, 2025/504, 2025/532 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN (2025/451, 2025/472, 2025/497, 2025/654, 2025/658 Esaslar) İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU ( 2025/451, 2025/497, 2025/654, 2025/658 Esaslar)

Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ (2025/472, 2025/526 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA (2025/472, 2025/658 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkartılan (40849) Seyfettin MERMERCİ (2025/472, 2025/552 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR (2025/472, 2025/497, 2025/552 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU (2025/472, 2025/497, 2025/654, 2025/658 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37222) Mustafa BOZ (2025/472, 2025/544 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN (2025/472, 2025/497, 2025/552 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2025/497, 2025/654 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN (2025/544, 2025/546 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Zonguldak Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39995) Ercan FIRAT (2025/552 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2025/552, 2025/654, 2025/658 Esaslar)

ADRES : Meçhul

2025/444 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgililerin, kamuoyunda "Ergenekon davası” olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yapılan yargılama sonunda beraatine karar verilen Vatan BÖLÜKBAŞOĞLU'nun; Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/615 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/445 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan akabinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Birol SAM’ın; Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/302 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2025/451 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (CMK 250. madde ile yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Gökhan GÖKAY’ın İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/183 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasında davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/472 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/112 esasına kayden yapılan yargılamada, Hüseyin Soner YALÇIN’ın; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5/1 ve 5/4. maddelerinin ihlâl edildiği gerekçesiyle yaptığı başvurunun tek taraflı deklarasyon ile çözümlenmesi nedeniyle hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/497 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 17.06.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama sonunda da beraatine karar verilen Korcan PULATSÜ’nün haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/352 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/504 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan akabinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen İbrahim AYDIN’ın; İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/37 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2025/526 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Bülent BAŞ’ın; Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/69 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2025/532 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Askeri Casusluk Davası olarak bilinen İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/9 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 24.05.2012 tarihinde gözaltına alınan, 26.05.2012 tarihinde tutuklanan, 05.06.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Seyhan DOĞAN’ın; İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/341 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2025/544 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgililerin, kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/137 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 11/02/2011 tarihinde tutuklanan, 24/03/2011 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Cengiz ÇELİKER’in; İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/260 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/546 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgililerin, kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/1756 esasına kayden yürütülen soruşturma kapsamında, 04.06.2009 tarihinde gözaltına alınan, 08.06.2009 tarihinde serbest bırakılan ve soruşturma sonunda da hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilen Ahmet Şafak SERPİN'in; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/453 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/552 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgililerin, kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 10.08.2011 tarihinde tutuklanan, 10.03.2024 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hasan IĞSIZ'ın; İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/66 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/553 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgililerin, Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin (Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi) 2017/16 esas sayısına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 15.06.2007 tarihinde gözaltına alınan, 19.06.2007 tarihinde tutuklanan, 18.11.2008 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Mahmut ÖZTÜRK’ün; İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/131 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2025/654 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen, İstanbul (Kapatılan) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yapılan yeniden yargılama sonunda da beraatine karar verilen Osman KAYALAR’ın; Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/25 esasına kayden açtığı. koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/658 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yapılan yeniden sonunda da beraatine karar verilen Derya ÖN’ün; Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/159 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 18.09.2025 tarihli, 2025/444 esas ve 2025/1417 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/445 esas ve 2025/1418 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/451 esas ve 2025/1419 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/472 esas ve 2025/1420 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/497 esas ve 2025/1421 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/504 esas ve 2025/1422 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/526 esas ve 2025/1423 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/532 esas ve 2025/1424 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/544 esas ve 2025/1425 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/546 esas ve 2025/1426 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/552 esas ve 2025/1427 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/553 esas ve 2025/1428 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/654 esas ve 2025/1436 sayılı, 18.09.2025 tarihli, 2025/658 esas ve 2025/1437 sayılı kararları ile;

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün amaç ve hedeflerine hizmet saikiyle hareket ederek soruşturmaya konu müsnet eylemi gerçekleştiren ve Maliye Hazinesinin zarara uğramasına sebebiyet veren ilgililer hakkında, iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin 2025/444 Esas yönünden T.C. Çanakkale Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/445 Esas yönünden T.C. Bursa Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/451 Esas yönünden T.C. İzmir Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/472 Esas yönünden T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığına, 2025/497 Esas yönünden T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/504, 2025/532, 2025/544, 2025/546, 2025/552, 2025/553 Esaslar yönünden T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/526 Esas yönünden T.C. Trabzon Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2025/654 Esas yönünden Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Defterdarlığı Çorlu Malmüdürlüğüne, 2025/658 Esas yönünden T.C. Muğla Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.