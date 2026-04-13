HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU'NDAN

GENEL SEKRETERLİĞİ

SAYI: E.72305940-2025/873-5422/31536 07.04.2026

İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR

ADRES: Meçhul

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Fatih Musa ÇINAR’ın; Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/110 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 17.02.2026 tarihli, 2025/873 esas ve 2026/157 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.