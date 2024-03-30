HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/267 Esas

DAVALI : HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı SABRİ ALTUNOVA ile Davalı HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Hilalli Mahallesi 147 ada 20 Parsel sayılı taşınmazın Kuzeyi tapulama harici, Güneyi Tapulama harici yer, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili 54,583 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/57 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.