HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARHİYAT İLANI
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Sıra No
Vergi Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
Adres
Vergi ve Cezanın
Dönemi
İhbarname Fiş No
Vergi Aslı
Vergi Cezası
Vergi Tutarı
Vergi Cezası Tutarı
1
5471088077
KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ
ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.
72 A BORNOVA İZMİR
202108202108
2023041013ONp0000004
0015
3080
2.499.051,55
7.497.154,65
2
5471088077
KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ
ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.
72 A BORNOVA İZMİR
202101202112
2023041013ONp0000006
0010
3080
4.095.408,59
12.286.225,77
3
5471088077
KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ
ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.
72 A BORNOVA İZMİR
202107202109
2023041013ONp0000008
0033
3080
4.095.408,58
12.286.225,74