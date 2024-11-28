HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARHİYAT İLANI

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Sıra No

Vergi Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

Adres

Vergi ve Cezanın

Dönemi

İhbarname Fiş No

Vergi Aslı

Vergi Cezası

Vergi Tutarı

Vergi Cezası Tutarı

1

5471088077

KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ

ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.

72 A BORNOVA İZMİR

202108202108

2023041013ONp0000004

0015

3080

2.499.051,55

7.497.154,65

2

5471088077

KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ

ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.

72 A BORNOVA İZMİR

202101202112

2023041013ONp0000006

0010

3080

4.095.408,59

12.286.225,77

3

5471088077

KESKİN GLOBAL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ

ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD.

72 A BORNOVA İZMİR

202107202109

2023041013ONp0000008

0033

3080

4.095.408,58

12.286.225,74

#ilangovtr Basın No: ILN02130000