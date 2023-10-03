HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

Esas No: 2021/473 Dosya No: 2023/331

Sanık: MEHMET FATİH KARACAOĞLU Ahmet ve Fatma oğlu 15/11/1986 Reyhanlı d.lu Hatay Reyhanlı n.k

Suç: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Yeri: Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 26/10/2013

Kanun Maddesi: TCK 66/1 -e, 67.

Verilen Ceza: DÜŞME

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay Temyiz Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.