HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

Esas No: 2022/812

Dosya No: 2023/211

Sanık: KORAY RANDA Nasriddin ve Fevziye oğlu ,06/01/1991 Antakya Hatay Samandağ Karaçay n.kd.lu Suç :Basit Yaralama , Mala Zarar VermeSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 25/12/2021

Kanun Maddesi: CMK .231/5

Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.