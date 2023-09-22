HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

Esas No: 2022/1421

Dosya No: 2022/2250

Sanık: ABDURRAHMAN KUSEYRİOĞLU AbdulvahitMüjdat ve Ayşıl oğlu , 28/05/1982 Antakya d.lu Hatay Antakya Mutlu n.k Suç :Şantaj , Basit YaralamaSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 06/08/2016

Karar Tarihi: 15/12/2022

Kanun Maddesi: CMK .231/11, TCK.107/2 ,107/1, ,62. 52/2,

Verilen Ceza: 10 AY HAPİSVE 80 TL ADLİ PARA CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelİnternet Haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinebaşvurarak İstinafedebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.