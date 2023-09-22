HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

Esas No: 2022/2003 Dosya No : 2023/729

Sanık: SEDA AKAVİOĞLU : Taha ve Nimet kızı13/09/1990 Altınözü d.lu Hatay /Antakya Karaali Bölüğü n.k Suç : Basit YaralamaSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 06/08/2016

Karar Tarihi: 09/06/2023

Kanun Maddesi: CMK .231/5

Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Sanık hakkında basit yargılama üsulü uygulanmış olup ,

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelİnternet Haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleitiraz edebileceği , itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı takdirde 251. Md. Nin 3. Fıkrası uyarınca indirimin korunacağı , itirazın sanık tarafından yapılması halinde indirimden yararlanamayacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı hususları ilanen tebliğ olunur.