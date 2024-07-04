HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Esas No: 2022/580
Karar No: 2024/344
Sanık: SAMER HALAWANI Abdulkarım ve Seham oğlu 29/03/1971 Hama d.lu Suç : 5607 Sayılı Yasaya MuhalefetSuç Yeri : Hatay /Merkez
Suç Tarihi: 10/04/2020
Kanun Maddesi: 5607 SY 231/5
Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleHatay Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZyasa yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.