HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

Esas No: 2022/580

Karar No: 2024/344

Sanık: SAMER HALAWANI Abdulkarım ve Seham oğlu 29/03/1971 Hama d.lu Suç : 5607 Sayılı Yasaya MuhalefetSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 10/04/2020

Kanun Maddesi: 5607 SY 231/5

Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleHatay Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZyasa yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.